Samsung dévoile Vision AI, le système qui veut transformer votre téléviseur

Samsung veut faire de votre TV la pièce maîtresse de votre domicile intelligent. Avec Vision AI, elle se dote de fonctionnalités inédites et centralise les données de vos autres appareils connectés.



L'année 2025 démarre sous le signe de l'innovation pour Samsung. Après avoir présenté un nouveau format audio en partenariat avec Google ainsi que toute une gamme d'écrans pliables et enroulables, l'entreprise sud-coréenne dévoile Vision AI, qui promet de révolutionner les téléviseurs. Comme son nom l'indique, il repose sur l'intelligence artificielle et vise à proposer l'expérience parfaite en matière d'image et de son, mais pas que.

Le principe de base de Vision AI, c'est une analyse en temps réel de ce qui se passe à l'écran pour un ajustement des paramètres à la volée. Par exemple, éclairer les scènes très sombres, ajuster les couleurs, augmenter le son d'un dialogue… Le tout en prenant même en compte l'emplacement de la TV et son environnement. Le but est clair : “proposer des écrans intelligents et adaptatifs au plus grand nombre“.

Avec Vision AI, Samsung veut rendre votre TV encore plus intelligente

En plus des améliorations visuelles et sonores citées, Vision AI intègre plusieurs fonctionnalités annexes. Citons par exemple Click to search qui identifie instantanément l'acteur/l'actrice voire un objet présent sur l'image. Ou encore la Traduction Instantanée, capable de traduire les sous-titres en temps réel. Pratique quand le français n'est pas disponible.

Enfin, Vision AI intègre l'écosystème SmartThings dédié aux objets connectés. L'idée est que votre TV centralise toutes les données de ces derniers : alerte de sécurité des caméras, détection des comportements inhabituels des animaux domestiques, gestion des ampoules intelligentes…

Grâce à une collaboration avec Microsoft, l'assistant Copilot s'invite également sur les TV. Samsung précise qu'elle travaillera aussi “avec Google et d'autres, afin d’élargir les possibilités de Vision AI“.

La firme indique que le système sera intégré “dans une large gamme de modèles Neo QLED, OLED, QLED et The Frame“, sans donner de liste. La marque prend cependant l'exemple d'un de ses nouveaux téléviseurs haut de gamme, le Neo QLED 8K QN990F, présenté en parallèle de la technologie basée sur l'intelligence artificielle.