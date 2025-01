Ce format audio signé Samsung et Google fait mieux que Dolby Atmos et marche même sur des TV pas chères

Samsung intègre une nouvelle technologie audio 3D, Eclipsa Audio, dans ses téléviseurs et barres de son 2025. Développée avec Google, elle promet un son immersif et pourrait redéfinir le standard du divertissement à domicile.

Samsung a annoncé l’intégration du format Eclipsa Audio, une technologie de son 3D conçue en partenariat avec Google. Déjà présente dans toute la gamme de téléviseurs et barres de son 2025 de la marque, cette innovation ambitionne de rivaliser avec le célèbre Dolby Atmos. Grâce à cette collaboration, la marque élargit l’accès au son immersif, depuis ses téléviseurs Crystal UHD d’entrée de gamme jusqu’aux modèles haut de gamme Neo QLED 8K.

L’Eclipsa Audio repose sur le standard Immersive Audio Model and Formats (IAMF), adopté en 2023 par l’Alliance for Open Media. Cette technologie permet de manipuler des éléments sonores comme leur position, leur intensité et leurs échos spatiaux, afin de recréer un environnement sonore en 3D. L’objectif est de transporter les spectateurs au cœur de leurs films ou de leurs morceaux préférés. Contrairement au Dolby Atmos, cette solution est pensée pour être déployée largement, même sur des modèles d’entrée de gamme, ce qui marque une véritable rupture avec les technologies précédentes.

L’Eclipsa Audio promet une qualité sonore uniforme et immersive tout en restant accessible

Pour assurer une performance constante sur tous les appareils compatibles, Samsung et Google collaborent avec la Telecommunications Technology Association (TTA) pour développer une certification dédiée à Eclipsa Audio. À partir de 2025, YouTube commencera également à intégrer des pistes sonores de ce nouveau format dans ses vidéos, une démarche similaire à celle déjà adoptée pour les contenus Dolby Atmos. Avec cette initiative, les utilisateurs pourront profiter d’une immersion sonore homogène, quel que soit leur appareil.

Samsung, qui domine le marché des téléviseurs depuis 18 ans, mise sur l’Eclipsa Audio pour renforcer sa position. En rendant cette technologie accessible sur des téléviseurs de toutes gammes et sur ses barres de son, la marque élargit l’accès au son 3D et se positionne comme un acteur incontournable du divertissement à domicile. Cette innovation, qui vise à démocratiser l’audio en 3D, pourrait également encourager d’autres plateformes et fabricants à adopter des solutions similaires.