Ce téléviseur transparent de LG est disponible à la vente, mais son prix est stratosphérique

LG concrétise enfin sa vision futuriste du divertissement domestique en lançant aux États-Unis son téléviseur transparent, le Signature OLED T, présenté initialement au CES 2024. Ce téléviseur de 77 pouces est désormais disponible à la commande pour la modique somme de 59 999 dollars.

L'innovation majeure du Signature OLED T réside dans sa capacité à basculer entre un mode transparent et opaque grâce à un panneau noir rétractable. En mode transparent, l'écran devient semblable à une fenêtre, permettant de voir ce qui se trouve derrière lui. LG a spécialement développé un contenu appelé « T Objet » pour exploiter cette caractéristique unique, particulièrement appréciable en mode veille pour afficher des œuvres d'art ou des scènes naturelles.

Le système « Zero Connect Box » est un autre atout majeur de ce téléviseur haut de gamme. Cette box externe reçoit tous les périphériques (consoles de jeux, lecteurs multimédia) et transmet le signal sans fil jusqu'à l'écran en 4K 120 Hz, avec une portée maximale de 9 mètres. Cette solution élimine élégamment la présence disgracieuse des câbles, préservant l'esthétique épurée du téléviseur.

Quelle fiche technique pour le Signature OLED T de LG ?

Sur le plan technique, le Signature OLED T a droit à une définition 4K UHD (3840 × 2160) et une fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz. C’est plus que le téléviseur transparent Xiaomi présenté il y a quelques années, qui se contentait d’un écran 1080p à 60 Hz.

Il prend en charge les formats Dolby Vision, HDR10 et HLG, tandis que son processeur α11 AI assure l'upscaling par intelligence artificielle. Les joueurs apprécieront la compatibilité avec le taux de rafraîchissement variable (VRR), AMD FreeSync, Nvidia G-Sync et le mode faible latence automatique (ALLM). Le système audio 4.2 canaux supporte les technologies Dolby Audio et DTS:X.

LG propose également des étagères optionnelles personnalisables, vendues séparément. Un choix commercial surprenant étant donné le prix déjà astronomique du téléviseur, mais qui cible clairement une clientèle pour qui le budget n'est pas une contrainte.

Sans surprise, ce téléviseur d'exception s'adresse principalement aux propriétaires de penthouses ou d'espaces luxueux avec de grandes baies vitrées, où un écran traditionnel bloquerait la vue. Bien que le prix soit prohibitif pour la majorité des consommateurs, cette innovation pourrait préfigurer l'arrivée future de modèles plus abordables intégrant cette technologie transparente.