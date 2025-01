Galaxy S25 : découvrez tous les coloris en images

Des rendus des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra dans tous leurs coloris ont fuité, voici les visuels des smartphones qui seront disponibles dans quelques semaines.

Crédit : Android Headlines

Le design et quelques coloris des Galaxy S25 avaient déjà fuité il y a quelques jours par l'intermédiaire de Roland Quandt, c'est au tour d'Android Headlines d'apporter sa contribution à l'édifice de leaks relatifs aux prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Le média a tout simplement mis la main sur des rendus de tous les modèles, pour toutes les couleurs dans lesquels ils seront disponibles.

Comme vous pouvez le constater avec l'image ci-dessus, le Galaxy S25 Ultra viendra en quatre coloris : Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silver Blue et Titanium White Silver. Il sera toujours livré avec le stylet S-Pen et ces nouveaux visuels confirment des informations précédentes indiquant que l'appareil allait perdre ses coins anguleux pour adopter une conception plus arrondie, pour ressembler plus aux deux autres modèles de la gamme.

Lancement imminent pour les Galaxy S25

Ci-dessous, vous pouvez observer les coloris des Galaxy S25 et S25+ : Iceblue, Mint, Navy et Silver Shadow. Samsung mise un peu plus sur la couleur avec ces deux smartphones, tandis que le S25 Ultra reste dans la sobriété. Les S25 et S25+ sont parfaitement identiques, la seule différence est leur taille. Le S25 embarque un écran Full HD+ de 6,2 pouces, le S25+ un affichage Quad HD+ de 6,7 pouces (dalle QHD+ de 6,9 pouces pour le S25 Ultra). La fréquence de rafraîchissement est adaptative et monte jusqu'à 120 Hz sur les trois appareils.

Samsung a annoncé une conférence Galaxy Unpacked le mercredi 22 janvier 2025 à 19h (heure de Paris), lors de laquelle seront officiellement présentés les Galaxy S25. Les précommandes pourraient être ouvertes du 24 janvier au 3 février 2025, pour une sortie le 7 février 2025, mais ces dates sont encore à prendre avec des pincettes.

Une fuite des prix des Galaxy S25 en Europe laisse entendre qu'il faut s'attendre à une hausse de tarifs sur cette génération. Là aussi, il va falloir attendre la communication de Samsung le 22 janvier prochain pour en avoir le cœur net.

Source : Android Headlines