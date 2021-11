Samsung copie l’une des fonctionnalités les plus détestées de Safari sous iOS 15

Samsung trouve visiblement son inspiration du côté d'Apple, et plus précisément des modifications apportées sur Safari avec iOS 15. En effet et comme le révèlent nos confrères de SamMobile, la firme sud-coréenne vient d'intégrer l'une des fonctionnalités les plus décriées de Safari avec iOS 15 sur son navigateur Samsung Internet.

Samsung et Apple ont pour habitude de s'envoyer mutuellement des pics à chaque innovation ou annonce. Malgré tout, l'un finit toujours par s'inspirer des idées de l'autre, à l'image de Samsung qui choisi de retirer le chargeur de la boite des Galaxy S21. Quelques semaines auparavant, la firme sud-coréenne se payait la tête d'Apple qui venait d'annoncer la suppression du chargeur avec l'iPhone 12.

Plus récemment, Samsung s'est moqué de l'iPhone 13 Pro et son écran 120 Hz, sous prétexte que le constructeur propose cette fréquence de rafraîchissement sur ses smartphones haut de gamme depuis 2020. Mais cette fois-ci, il n'est pas question d'une nouvelle moquerie, bien au contraire. Comme le révèlent nos confrères du site SamMobile, Samsung a visiblement trouvé l'inspiration du côté d'Apple pour une nouvelle fonctionnalité à venir sur Samsung Internet, son navigateur maison.

Comme vous le savez peut-être, Apple a procédé à quelques modifications sur Safari avec le déploiement d'iOS 15. Parmi elles, le déplacement de la barre de recherches en bas de l'écran, qui regroupe désormais divers outils comme les onglets, les favoris et l'accès à l'historique. D'après les explications de la marque à la pomme, cette réorganisation de l'interface de Safari a été pensée pour faciliter la navigation à une main sur les plus grands iPhone comme l'iPhone 13 Pro Max par exemple.

Samsung intègre une fonctionnalité détestée de Safari sur iOS 15

Malgré ses explications, les utilisateurs ont rapidement fait savoir leur mécontentement, peu enclins à changer leurs habitudes. Face à cette levée de bouclier, Apple a donc rendu ce changement d'interface optionnelle, laissant les utilisateurs revenir à l'ancienne s'ils le désirent. Et donc malgré ce retour de bâton infligé à Apple, Samsung a décidé d'intégrer la même fonctionnalité sur son navigateur Samsung Internet.

Baptisée Focus Mode, elle permet aux utilisateurs de repositionner la barre URL du navigateur sur le bas de l'écran. Comme chez Apple, cette interface repensée permet d'accéder facilement avec le pouce aux éléments importants même sur les plus grands smartphones du constructeur. Pour l'heure, cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version bêta du navigateur. Reste maintenant à voir quel accueil vont réserver les utilisateurs de Samsung Internet à cette nouvelle interface.

Source : SamMobile