Samsung s’apprête à abandonner les Galaxy Note, ça se confirme

Samsung s’apprête à tirer un trait sur les Galaxy Note. En pleine crise sanitaire, la firme sud-coréenne aurait enregistré une forte baisse de la demande pour ses smartphones haut de gamme. Dès 2021, tous les efforts du groupe seront concentrés sur le développement de smartphones pliables.

La disparition des Galaxy Note se confirme. Depuis plusieurs mois, des rumeurs concordantes affirment que le géant de Séoul a l’intention de faire une croix sur la gamme de phablette, lancée il y a près de 10 ans. Coincé entre les Galaxy S, dont l’écran est devenu massif, et les Galaxy Z Fold avec écran pliable, le Note a du mal à se démarquer.

Ce mardi 1er décembre, un nouveau rapport de Reuters vient d’ailleurs confirmer la mort imminente de la gamme. Citant plusieurs sources proches du dossier, le média assure que Samsung n’a pas lancé le développement d’un hypothétique Galaxy Note 21. Pour compenser, la marque intégrerait un stylet S-Pen, l’accessoire phare des Note, au Galaxy S21 (S30) Ultra, le modèle le plus premium des futurs Galaxy S.

Samsung craint que les Galaxy Note ne se vendent plus

Reuters explique la décision de Samsung par l’importante baisse de la demande pour des smartphones orientés haut de gamme. Conséquence directe de la crise sanitaire et économique, les consommateurs sont moins intéressés par les appareils ultra premium, à plus de 1000€, que par des alternatives plus abordables.

Tom Kang, analyste chez Counterpoint, estime d’ailleurs que les ventes de Galaxy Note se sont effondrées de 8 millions cette année. Comme annoncé, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra n’ont pas réussi à convaincre les acheteurs. Même son de cloche du côté des Galaxy S, avec une chute de 5 millions de ventes. « La demande de premium a diminué cette année et de nombreuses personnes ne recherchent pas de nouveaux produits » détaille Tom Kang.

Pour remplacer les Note, Samsung concentrerait tous ses efforts sur le développement de nouveaux smartphones pliables. Les équipes de recherche et développement allouées aux Galaxy Note travailleront désormais sur les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. L’an prochain, Samsung lancerait d’ailleurs un total de 5 smartphones pliables, dont des variantes plus abordables. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Reuters