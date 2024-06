Samsung, Apple, LG, Sony : Rakuten casse les prix pour les soldes d’été – Découvrez les meilleures offres !

Les soldes d'été sont enfin là, et Rakuten marque le coup avec des remises exceptionnelles sur une vaste gamme de produits high-tech. Découvrez sans attendre les meilleures offres de ce premier jour de promotions.

Découvrir les soldes d'été Rakuten

Les soldes d'été chez Rakuten sont une occasion en or pour profiter de remises exceptionnelles. Pour l'occasion, l'enseigne propose 2 coupons valables sur tous le site Rakuten pendant ce 1er jour de soldes :

RAKUTEN5 pour 5€ offerts dès 39€ d'achat

pour 5€ offerts dès 39€ d'achat RAKUTEN30 pour 30€ offerts dès 299€ d'achat

Avec une large gamme de produits proposés à des prix réduits, c'est le moment idéal pour mettre la main sur des produits high-tech de qualité. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau smartphone, d'une tablette dernier cri, ou d'une télévision pour suivre les événements sportifs de l'année, Rakuten a de quoi vous satisfaire.

Les meilleures offres Rakuten pour les soldes d'été

Parmi toutes les offres, Rakuten propose notamment plusieurs smartphones haut de gamme à prix réduit. On remarque par exemple le Samsung Galaxy S23 FE 128 Go Graphite qui se distingue par sa performance solide et sa qualité d'affichage remarquable, idéal pour les utilisateurs exigeants. L'Apple iPhone 15 128 Go, quant à lui, offre un design élégant et des fonctionnalités avancées, parfait pour les amateurs de la marque à la pomme.

-10% sur le Samsung Galaxy S23 FE 128Go Graphite à 366,77€ après coupon + 47,68€ de cashback

-15% sur l'iPhone 15 128Go à 669€ après coupon

Les télévisions proposées en promotion sont également très attractives. La Samsung TV QLED TQ50Q80D 4K AI Smart TV 2024 se distingue par sa qualité d'image exceptionnelle et ses fonctionnalités intelligentes avancées. La TV LED LG 55QNED80T 2024, avec ses couleurs vives et sa clarté impressionnante, est parfaite pour une immersion totale. Enfin, la TV QLED TCL 55C745 2023 offre un excellent rapport qualité-prix, tandis que la TV 75″ TCL 75C745 4K QLED est idéale pour les grandes pièces, offrant une expérience cinématographique à domicile.

Outre les smartphones et les télévisions, Rakuten propose également des réductions sur d'autres produits high-tech et électroménagers. Les Apple AirPods Max offrent une qualité sonore incomparable pour les audiophiles. La tablette Apple iPad Air M2 (2024) Wi-Fi 128 Go 11 pouces est parfaite pour le travail et le divertissement en déplacement. Le casque Sony WH-1000XM4, quant à lui, est une référence en matière de réduction de bruit. La caméra sport GOPRO HERO12 Black Accessory Bundle est idéale pour capturer des moments d'action, tandis que le four encastrable Whirlpool AKZ96240IX est pratique pour les passionnés de cuisine. Enfin, l'écran PC LG 34WR50QC-B de 34″ est parfait pour le multitâche et les jeux.

Les soldes d'été de Rakuten offrent une chance unique de réaliser des économies sur des produits de haute qualité. Que vous cherchiez à améliorer votre setup technologique ou à investir dans des appareils ménagers, ces offres sont à ne pas manquer. Profitez-en dès maintenant pour faire de bonnes affaires.

Voir les soldes d'été Rakuten

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.