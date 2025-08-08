Samsung améliore la retouche et le recadrage des photos sur ses smartphones, comment en profiter ?

Les smartphones Samsung mis à jour vers One UI 8 bénéficient de nouvelles fonctions de retouche et de recadrage photo par IA pour améliorer ses clichés après leur capture.

Avec les outils d'IA mis à disposition par les constructeurs de smartphones, il n'a jamais été aussi simple de corriger et retoucher ses photos sur Android. Une possibilité est de passer par Google Photos, mais certaines fonctionnalités sont cachées sous l'abonnement Google One, qui est aussi requis quand on dépasse une certaine quantité de stockage, vite atteinte avec le poids des photos de nos jours. Une alternative est d'utiliser les options des fabricants intégrées à leur application native Photos, mais leurs capacités sont parfois limitées.

Chez Samsung, il y a même une application dédiée à la retouche photo. Galaxy Enhance-X est disponible depuis 2023 et permet aux utilisateurs d'améliorer leurs clichés facilement grâce à l'IA. L'app vient d'être mise à jour vers la version 15.3.06 et apporte deux nouveautés des plus intéressantes, comme repéré par SamMobile.

Mise au point, recadrage, Samsung mise sur l'IA pour améliorer vos photos après coup

La première est baptisée Focus Shift. Voici comment la décrit Samsung : “Touchez n'importe où sur votre image pour obtenir une mise au point nette sur votre sujet ; Enhance-X floutera intelligemment tout le reste”. Si vous avez raté votre mise au point lors de la capture de la photo, vous pouvez ainsi tenter de rectifier le tir après coup.

La seconde, Crop & Upscale, permet de “profiter d'un puissant zoom optimisé par l'IA, intégré à l'application, améliorant vos photos jusqu'à 5 fois leur résolution”. Cette fonction nécessite par contre des clichés pesant moins de 4 Mo. La mise à l'échelle de la qualité est dynamique et varie en fonction de la photo, on n'obtient pas toujours 5 fois plus de pixels.

Pour bénéficier de ces deux nouveaux outils, il faut donc l'application Galaxy Enhance-X, mais aussi un smartphone sous la mise à jour One UI 8. Cette version est disponible sur les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip 7 FE, ainsi que sur le Galaxy S25 en bêta. One UI 8 sera déployé bientôt sur d'autres modèles de mobiles Samsung.