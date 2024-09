Superbe offre à saisir sur le site Cdiscount ! À l'occasion de sa semaine dédiée au domaine de l'informatique, le marchand français propose une baisse de prix non négligeable sur l'achat du SSD interne Samsung 990 EVO de 2 To.

Jusqu'au lundi 9 septembre 2024, Cdiscount met en avant une sélection de produits en promotion et issus du domaine de l'informatique. Au sein de cette sélection, on peut notamment avoir un SSD interne de la marque Samsung à prix réduit. Alors qu'on peut le trouver aux alentours des 150 euros, le Samsung 990 EVO d'une capacité de 2 To voit son tarif baisser à 127,99 euros grâce au coupon SAMSUNGSSD10. Pour information, le code en question doit être saisi manuellement lors de l'étape de la commande et les frais de port sont offerts si la livraison standard en point relais est choisie.

Idéale pour le gaming ou la bureautique, la version 990 EVO du SSD interne de Samsung dispose du format M.2 qui s'appuie sur l'interface PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 et la technologie NVMe 2.0. Au niveau des performances, l'accessoire du constructeur coréen lié à l'offre Cdiscount (référence MZ-V9E2T0BW) affiche une vitesse de lecture allant jusqu'à 5000 Mo/s et une vitesse d'écriture maximale de 4200 Mo/s. Le SSD Samsung 990 Evo embarque aussi la fonction Modern Standby qui permet de rester connecté à Internet et de recevoir toutes les notifications même en mode basse consommation.