Samsung SSD 980 Pro : vitesse de transfert record de 6,5 Go/s, 1 To de stockage, il devrait arriver cet été

Le SSD Samsung 980 Pro pourrait arriver dans les deux mois à venir. C’est en tout cas ce qu’affirme le leaker réputé Ice Universe sur Twitter en vendredi 12 juin. Ce SSD, présenté pour la première fois au CES 2020 de Las Vegas, pourra proposer une vitesse de lecture de 6,5 Go/seconde.

Le SSD Samsung 980 Pro pourrait débarquer plus vite que prévu selon Ice Universe. D’après le leaker toujours bien informé, le SSD du constructeur sud-coréen sortira dans les deux mois, pas plus. « Le SDD Samsung 980 Pro sortira dans les deux mois, vous verrez les super performances du vrai SSD PCIe 4.0″, assure-t-il sur Twitter.

Le SSD Samsung 980 Pro a été présenté pour la première fois au CES de Las Vegas en janvier 2020. Reposant sur une interface PCIe 4.0, ce SSD haut de gamme pourra proposer des débits maximaux de 6,5 Go/s en lecture séquentielle et 5 Go/s en écriture. Le 980 Pro devrait vraisemblablement être proposé en version 250 Go, 500 Go et 1 To. Question prix, il faudra attendre l’officialisation de Samsung pour en avoir le cœur net.

L’une des principales curiosités de ce 980 Pro est l’absence de radiateur. Étonnant lorsque l’on sait que la grande majorité des SSD concurrents embarquent des dissipateurs. Samsung aurait-il réussi l’exploit de se passer d’un tel accessoire sur la série des 980 Pro ? Ici encore, il faudra faire preuve de patience pour le savoir.

Pour rappel, une fiche Amazon US publiée ce 9 juin a dévoilé le lancement proche d’un mystérieux SSD 870 QVO de 8 To signé Samsung. On a appris grâce au descriptif produit que ce SSD s’appuie sur la mémoire QLC (Quad Level Cell) 3D V-NAND de Samsung et sur l’interface SATA III, la troisième génération d’interface SATA cadencée à 6 Go/s.

Selon Amazon, ce SSD sera disponible dès le 24 août prochain au prix de 899,99 dollars (800 €). Une version de 1 To sera également proposée, aux alentours des 130 dollars (115€).

