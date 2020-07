Samsung 870 QVO : un SSD monstrueux qui propose 8 To de stockage

Samsung a officialisé le 870 QVO. Il s’agit d’un disque SSD qui peut offrir jusqu’à 8 To de stockage, un record sur le marché. Il propose un débit théorique de plus de 500 Mo/s, aussi bien en lecture qu’en écriture. Cependant, la marque coréenne n’a pas encore donné de tarif européen.

Besoin d’espace ? Samsung a la solution. La marque coréenne a présenté son nouveau disque SSD : le 870 QVO. Il a la particularité d’offrir un large espace de stockage dans sa version la plus haut de gamme : 8 To. C’est pour le moment un record sur le marché.

Il s’agit là d’un SSD SATA de 2,5 pouces embarquant la technologie QLC (4 bits par cellule) qui sera vendu en plusieurs versions. Il sera possible de l’acheter en 8 To, mais également en version 1 To, 2 To ou encore 4 To. Les tarifs évoluent logiquement avec l’espace alloué sur ces produits.

Plus grand, plus rapide

Plus que sa taille, le 870 QVO mise également sur son débit. Samsung promet en effet 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Dans les faits, cela signifie que le transfert d’un film en 4K de ce disque vers un autre (et vice versa) ne prendra que quelques secondes. Il s’agit ici d’un débit théorique très élevé, supérieur à hauteur de 13% par rapport au 860 QVO, selon le constructeur. Notons que Samsung promet une durée de vie jusqu’à 2 800 To de données copiées sur le disque et le garantit trois ans. Cela est peu, mais c’est le prix à payer pour de telles performances.

Pour le moment, le SSD n’a pas de prix en Europe. Mais Samsung le commercialise depuis le 30 juin aux Etats-Unis et il faudra casser sa tirelire pour en profiter. Le modèle de 1 To est vendu 250 dollars, celui de 2 To 250 dollars et celui de 4 To 500 dollars. La version de 8 To, celle qui donne sa particularité à la gamme, n’a pas encore de prix officiel, puisqu’elle n’est pas encore vendue sur le site du constructeur. Néanmoins, Amazon l’a listé à un prix de 900 dollars. Ouch.

