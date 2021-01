Galaxy S21 Ultra : l’écran OLED consomme 16% d’énergie en moins

Samsung Display a annoncé sa nouvelle technologie OLED basse consommation pour smartphones. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de la voir débarquer sur le marché, puisque le Galaxy S21 Ultra est équipé d’un écran de ce type. Ces nouvelles dalles se veulent beaucoup moins gourmandes en énergie, sans perte de performances.

Samsung Display a présenté son nouvel écran OLED basse consommation. Une évolution importante pour le constructeur, puisque cette dalle consomme beaucoup moins d’énergie qu’un écran OLED classique. Samsung évoque une économie allant jusqu’à 16 %.

La marque sud-coréenne insiste sur le fait que cet écran n’est pas moins performant que le précédent. Il est même meilleur. Pour faire simple, Samsung a obtenu ce résultat en améliorant la circulation des électrons sur la surface de la dalle grâce à un nouveau matériau organique. Cela signifie qu'il consomme moins d'énergie, celle-ci circulante plus rapidement. Plus que ça, ce panneau peut produire plus de luminosité. Il ne faudra pas attendre longtemps pour le voir arriver sur nos smartphones, puisque Samsung Display a annoncé qu’il équipait déjà le S21 Ultra, prévu pour sortir le 29 janvier.

Une autonomie encore perfectible

Le S21 Ultra est également doté d’un processeur Exynos 2100, qui promet lui aussi d’être beaucoup moins gourmand en énergie. On est donc en droit de s’attendre un smartphone disposant d’une très grande autonomie de la part de Samsung. Lors de notre test, nous avons constaté une nette amélioration sur ce point par rapport au S20 Ultra, mais nous sommes encore loin de ce que propose la concurrence. L’écran en lui-même nous a convaincu par sa qualité.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S21 Ultra : la puissance à l’état pur

Pour le moment, seul ce smartphone est équipé, selon Samsung, mais cet écran OLED basse consommation devrait se démocratiser dans le futur. S’il ne signera pas une révolution dans le domaine de l’autonomie, il devrait toutefois nous permettre de grapiller quelques heures. C’est toujours ça de pris. Samsung devrait fournir ces écrans à d’autres constructeurs. Ils ne seront donc pas réservés aux smartphones de la marque.

Samsung Display a aussi annoncé une petite révolution dans le monde du PC il y a peu, avec la mise en production des écrans OLED de 14 pouces dotés d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous devrions les voir arriver sur les ultra-portables dès cette année.