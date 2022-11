RX 7900 : AMD profite de la sortie de la RTX 4080 pour s’attaquer directement à Nvidia

Aujourd’hui sort la RTX 4080 de Nvidia. L’occasion pour AMD de présenter plus en détail ses nouvelles cartes graphiques, les RX 7900, en les comparant à celle de son concurrent, bien entendu. Le constructeur met ainsi en avant la plus grande quantité de mémoire de ses GPU, ou encore la facilité d’installation par rapport aux cartes des Verts.

C’est le grand jour pour Nvidia : après la sortie retentissante de sa RTX 4090, il est temps pour le constructeur de mettre également à disposition sa RTX 4080. Même si les prix de cette dernière ont de quoi en refroidir plus d’un, nul doute que la carte graphique rencontrera le même succès que sa grande sœur. Autrement dit, il était impératif pour AMD de réagir en mettant en avant ses propres produits, et c’est précisément ce que le constructeur a fait.

Celui-ci vient en effet de publier plusieurs slides de présentation qui reviennent plus en détail sur la fiche technique des RX 7900 XT et RX 7900 XTX, après leur présentation il y a quelques jours. Ces images ne trompent personne : l’objectif est clairement de comparer ses cartes graphiques à la RTX 4080, aussi bien au niveau des composants que du prix.

AMD compare ses RX 7900 à la RTX 4080 le jour de sa sortie

Ainsi, on apprend que les RX 7900 XT et XTX proposent toutes plus de mémoire que leur concurrente, avec respectivement 20 Go et 24 Go, contre 16 Go pour la RTX 4080. Même constat par ailleurs au niveau du bus de mémoire, là encore plus importe : 320 bits et 384 bits contre 256 bits. On notera cela dit qu’AMD s’est bien gardée de préciser que ses cartes graphiques disposent d’une mémoire GDDR6 alors que celle de Nvdia profite de la GDDR6X.

Autre tacle assez cocasse de la part d’AMD, le constructeur précise qu’il suffit de brancher ses cartes graphiques pour pouvoir les utiliser instantanément. Une référence à peine cachée à la taille monstrueuse des RTX 4000, qui nécessite bien souvent d’acheter un nouveau boîtier pour pouvoir l’installer. D’autant que le constructeur est actuellement au cœur d’une polémique, suite à la fonte de plusieurs câbles à cause d’une trop forte torsion.