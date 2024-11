RTX 5090 : la carte graphique de Nvidia serait finalement moins chère que prévu

Une nouvelle fuite vient de révéler des informations surprenantes concernant le prix de la très attendue GeForce RTX 5090 de Nvidia. Et ce serait une bonne nouvelle pour les gamers à la recherche d’un nouveau GPU.

Selon le site spécialisé Bits And Chips, citant plusieurs journalistes chinois et japonais, la carte graphique phare de la série Blackwell de Nvidia pourrait être commercialisée à un prix plus abordable que ce que suggéraient les rumeurs précédentes.

D'après ces sources, le modèle de base de la RTX 5090 devrait être proposé entre 1.899 et 1.999 dollars, soit environ 1.800 euros. Cette information arrive dans un contexte particulier, alors que Nvidia a récemment annoncé l'arrêt de la production de plusieurs modèles de RTX 40, tout en lançant une promotion offrant 99 dollars de jeux pour tout achat d'une carte de la série RTX 40.

Nvidia augmenterait tout de même le prix de ses cartes graphiques en 2025

Selon les mêmes sources, les versions overclockées, comme les successeurs de l'Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC Edition, devraient franchir la barre symbolique des 2.000 dollars. « Cette stratégie tarifaire reflète la volonté de Nvidia de maintenir sa position dominante sur le marché haut de gamme tout en restant accessible à sa base de clients fidèles », analyse un expert du secteur. On serait donc tout de même face à une augmentation des tarifs, puisque rappelons-le, la RTX 4090 avait été commercialisée à 1599 dollars outre-Atlantique, et à pas moins de 1949 euros en France.

Les spécifications techniques annoncées sont impressionnantes : un GPU GB203, 32 Go de mémoire GDDR7, et un bus mémoire de 512 bits. Nvidia prévoit également d'abandonner le connecteur 12VHPWR après une seule génération, au profit d'un nouveau connecteur 12V-2×6, promettant une meilleure fiabilité. Compte tenu des nombreux problèmes qu’avaient rencontré les cartes Ada Lovelace, ce changement était attendu avec impatience.

Cette évolution nécessitera probablement que les utilisateurs mettent à niveau leur alimentation, non seulement en raison d'une consommation électrique accrue, mais aussi pour s'adapter au nouveau standard de connecteur. L'utilisation du processus de gravure en 4 nm de TSMC, combinée à la nouvelle mémoire GDDR7 et au PCB plus sophistiqué, explique en partie le maintien d'un prix élevé.