Amazon casse ses prix pendant deux jours : voici les meilleures offres des Jours Flash Prime

Les Jours Flash Prime commencent avec de belles offres à saisir chez Amazon. La plupart de ces promotions sont officiellement destinées aux abonnés Prime, mais vous pouvez aussi en profiter si vous n’êtes pas encore membre. Souscrivez maintenant et profitez de la période d’essai gratuite. Nous avons sélectionné les bons plans Tech à regarder de près.

Les Jours Flash Prime Amazon

Amazon organise désormais deux événements Prime dans l’année et propose des réductions importantes sur toute sa boutique pendant quelques jours. Les Jours Flash Prime prennent ainsi place les 6 et 7 octobre 2026, après le Prime Day ayant eu lieu à l’été.

Les remises de l’événement sont réservées aux abonnés Prime. Certaines offres sur les appareils Amazon sont toutefois accessibles sans abonnement, notamment celles sur les Fire TV Stick et les enceintes Echo présentées ci-dessous. Vous pouvez inscrire si vous n’êtes pas membre pour profiter des 30 jours d’essai gratuit proposés par Amazon. Voici notre sélection des meilleures offres sur la Tech.

Les appareils Amazon : Fire TV Stick, Echo et Kindle en promotion

Pas besoin de dépenser une fortune pour ajouter des fonctions connectées à votre téléviseur. Le Fire TV Stick 4K Select passe à 27,99 €, soit seulement 2 € de plus que le modèle HD de la sélection. Si vous recherchez une enceinte Amazon, l’Echo Dot passe sous les 30 €. La boutique propose également jusqu’à 220 € d’économie sur les liseuses.

Fire TV : le streaming à partir de 25,99 €

Echo : enceintes et écrans connectés

Kindle : deux offres pour lire ou prendre des notes

Les meilleures offres sur les autres marques

Bose, Samsung, Roborock, Logitech… Les promotions s’étendent à de nombreuses marques. Vous avez le choix entre des accessoires à quelques dizaines d’euros et des appareils plus coûteux, sur lesquels les économies peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros.

Smartphones

Casques, écouteurs et enceintes

Tablettes, PC portables et gaming

Téléviseurs, moniteurs et accessoires PC

Objets connectés, aspirateurs robots et appareils pour la maison

Cinq offres à regarder de plus près

Fire TV Stick : quatre modèles en promotion, à partir de 25,99 €

Fire TV Stick 4K Select

Votre téléviseur fonctionne encore très bien, mais ses applications commencent à dater ? Un Fire TV Stick permet d’accéder à vos services de streaming sans remplacer la TV. Amazon propose plusieurs modèles en promotion, à commencer par le Fire TV Stick HD à 25,99 € au lieu de 64,99 €.

Pour seulement 2 € supplémentaires, vous pouvez prendre le Fire TV Stick 4K Select à 27,99 € au lieu de 54,99 €. C’est celui à regarder en priorité si vous avez un téléviseur 4K. Deux autres versions font également l’objet d’une baisse : le 4K Plus à 37,99 € au lieu de 69,99 € et le 4K Max à 52,99 € au lieu de 79,99 €.

Echo Dot : l’enceinte Alexa perd plus de la moitié de son prix

Echo Dot 5

Amazon propose 35 € de réduction sur cette enceinte à 64,99 €. L’Echo Dot revient ainsi à 29,99 €, et cette offre est accessible même sans abonnement Prime.

L’enceinte permet d’écouter de la musique ou de poser des questions à Alexa. Vous pouvez aussi lui demander de contrôler les appareils connectés compatibles de la maison à la voix. Si vous souhaitiez vous offrir une première enceinte avec assistant vocal, cette promotion permet de le faire pour moins de 30 €.

Sony WF-1000XM5 : les écouteurs haut de gamme sont à 169 €

écouteurs Sony WF-1000XM5

Les Sony WF-1000XM5 font partie des modèles à avoir dans votre viseur si vous recherchez des écouteurs haut de gamme avec réduction de bruit active. Amazon les propose à 169 € pendant les Jours Flash Prime au lieu de 199 €. La baisse est donc de 30 €, mais elle est bonne à prendre pour ses écouteurs qui ont été lancés à 300 €.

Leur réduction de bruit active fait partie des meilleurs, tout comme la qualité de son pour mieux profiter de votre musique dans les transports ou au bureau. Et lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, le mode ambiant permet de laisser passer les sons extérieurs.

Une deuxième manette PS5 ? La DualSense descend à 65 €

manette PS5

Pour jouer à deux sur la même PS5, il faut bien une seconde manette. La DualSense est à 65 € au lieu de 79,99 € sur Amazon, soit une économie de 14,99 €. Cette offre peut également vous intéresser si votre manette actuelle commence à montrer des signes de fatigue.

Vous retrouvez les fonctionnalités du modèle officiel de Sony, dont le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Dans les jeux compatibles, ces dernières opposent une résistance variable selon l’action effectuée. De quoi ajouter des sensations aux commandes.

Apple Watch SE 3 : la montre Apple devient un peu plus accessible

Apple Watch SE

Si vous utilisez un iPhone et souhaitez lui associer une montre connectée, l’Apple Watch SE 3 constitue l’entrée de gamme du catalogue Apple. Son prix passe ici de 269 € à 227 €. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 42 €, soit environ 16 % sur cette montre qui se trouve rarement en promo.


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