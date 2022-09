RTX 4090 Ti : et si Nvidia avait révélé sans le vouloir les performances de son GPU haut de gamme ?

Si Nvidia a présenté officiellement les RTX 4080 et 4090, le mystère reste entier concernant la RTX 4090 Ti, le futur vaisseau amiral de l'équipe verte. Néanmoins, en dévoilant toutes les spécificités de la puce AD102, Nvidia nous a peut-être donné sans le vouloir un aperçu de la puissance de son prochain GPU haut de gamme.

Comme vous le savez probablement, Nvidia a profité de la GTC 2022 pour lever le voile sur ses nouvelles cartes graphiques, à savoir les RTX 4000. Pour l'heure, l'équipe verte a présenté seulement deux GPU :

la RTX 4080, en 12 et 16 Go de RAM, annoncé comme étant 2 à 4 fois plus puissante que la RTX 3080 Ti

la RTX 4090

Concernant cette dernière, elle s'annonce comme un monstre de puissance. Nvidia a confirmé qu'elle utilise la toute nouvelle puce GPU du constructeur, à savoir la puce AD102. Cette puce, gravée en 4 nm par TSMC, embarque pas moins de 76,3 milliards de transistors, 18 342 coeurs Cuda, 576 coeurs Tensor en Gen 4, et 144 coeurs Ray-Tracing en Gen 3. On sait par ailleurs qu'elle est couplée à de la mémoire vidéo en GDDR6X 384 Bits tandis que la gestion du PCI Express est sur du 16x en 4.0.

Fait important, Nvidia a confirmé que la RTX 4090 n'exploiterait pas les pleines capacités de la puce AD102. Or, il faut savoir qu'il reste encore à minima deux GPU manquants dans cette nouvelle génération : à savoir la RTX 4070 et la RTX 4090 Ti. Pour l'instant, c'est le mystère total concernant ces deux cartes.

Des premiers indices sur la puissance de la RTX 4090 Ti

Néanmoins, il est possible d'avoir un aperçu de la puissance offerte par la RTX 4090 Ti en regardant attentivement les spécificités de la puce AD102. Comme l'expliquent nos confrères du site TechRadar, la RTX 4090 aura 16 384 coeurs CUDA, tandis que la puce AD102 a un potentiel maximum de 18 434 coeurs CUDA, soit une augmentation de 71 % par rapport à la puce GA102 de la RTX 3090 Ti.

En sachant que la RTX 4090 disposera de la totalité des 24 Go de VRAM proposées par la AD102, cela signifie que l'on peut tabler sur une hausse des performances d'environ 12,5% si rien d'autre n'est modifié. En soi, c'est honnête et cette estimation se situe dans la moyenne, puisque la RTX 3090 Ti était entre 10 à 15 % plus puissante que la 3090 dans la grande majorité des domaines (jeu vidéo, calcul, etc.).

On sait par ailleurs que la RTX 4090 utilise la fréquence d'horloge maximale de l'AD102, soit 2,52 GHz. De fait, la 4090 Ti ne devrait pas afficher une fréquence boost plus élevée, sauf si Nvidia a une nouvelle puce AD101 sous le coude.