RTX 4090 : les scalpers revendent déjà les cartes graphiques deux fois plus cher

Comme il fallait s’y attendre, la plupart des joueurs décidés à s’offrir une nouvelle carte graphique haut de gamme RTX 4090 ont dû faire face à des problèmes de disponibilité, la plupart des stocks ayant été monopolisés par les scalpers.

Le scalping est devenu monnaie courante avec tous les nouveaux produits électroniques qui arrivent sur le marché. En plus des dernières consoles de salon comme la PS5 ou encore les masques anti-COVID RGB de Razer, les cartes graphiques vont également face depuis plusieurs années à cette nouvelle tendance qui consiste à s’emparer des stocks disponibles le plus rapidement possible pour revendre les appareils plus chers.

Il faut dire que cette pratique est plutôt lucrative, puisque nous avions vu que la revente au prix d’or de 50 000 cartes sur eBay avait rapporté 15,2 millions de dollars aux scalpers au début de l’année précédente. Les nouvelles RTX 4090 de Nvidia ont été les nouvelles victimes des scalpers dès leur sortie il y a quelques jours aux États-Unis.

Les cartes graphiques RTX 4090 sont déjà revendues à prix d’or

Alors que la plupart des références de cartes graphiques RTX 4090 sont pour la plupart désormais en rupture de stock, certaines unités qui ont rapidement été achetées par des scalpers sont déjà revendues sur eBay à des prix gonflés allant de 2200 à près de 5000 dollars. Pour rappel, la RTX 4090 n’est déjà pas donnée, puisqu’il faut débourser au moins 1599 dollars pour s’offrir le modèle Founders Edtion.

Selon l'outil Terapeak d'eBay, des dizaines de marchands ont vendu plusieurs centaines d’unités de la RTX 4090 depuis mercredi, pour un prix moyen d’environ 2500 dollars. Les statistiques indiquent que deux acheteurs ont dépensé 4 299 dollars pour une Asus ROG RTX 4090 OC, qui se vend normalement 1 999 dollars.

Pour contrer les scalpers, Nvidia a peut-être la solution. L’entreprise teste actuellement un nouveau programme appelé “Verified Priority Access”, qui donne aux joueurs et aux créateurs de contenu une chance d'acheter une carte graphique RTX 4090 sans avoir à chercher une carte en stock. Ce nouveau système devrait être disponible en France chez LDLC, mais on ne sait pas si d’autres enseignes vont également en profiter. Nvidia n’a pas non plus révélé combien d'invitations seront envoyées ni comment fonctionne l'algorithme qui détecte les « gamers ».