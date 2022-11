RTX 4090 : les modèles Founders Edition ne sont pas immunisés contre le problème de surchauffe

Les RTX 4090 continuent de fondre sans que personne ne puisse rien y faire. Ce week-end, un premier cas de modèle Founders Edition victime a été recensé sur Reddit. L’utilisateur explique pourtant avoir pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas tordre le câble d’alimentation. Pendant ce temps, Nvidia n’a toujours pas publié de conclusions officielles de son enquête.

Quelques jours après le début des hostilités, on approche doucement des 30 victimes. Le problème de surchauffe des RTX 4090 continue de semer la panique auprès des joueurs, et ce n’est pas le dernier témoignage en date qui va arranger les choses. Sur Reddit, un énième utilisateur a en effet posté une photo de son adaptateur 16-pin ayant fondu. Seulement voilà, celui-ci avait opté pour une RTX 4090 Founders Edition.

De quoi jeter un froid sur tous les membres du forum. En effet, si plusieurs hypothèses ont tenté d’expliquer le phénomène ces derniers jours, de la mauvaise qualité de soudure des connecteurs au mauvais branchement sur la carte graphique, les joueurs espéraient que le souci concerne avant tout les modèles des constructeurs partenaires de Nvidia. Le fait que les Founders Edition, soit les modèles designés directement par Nvidia, sont également concernés change encore une fois la donne.

Le premier cas de RTX 4090 Founders Edition fondu a été recensé

L’auteur du post Reddit explique ainsi avoir reçu sa RTX 4090 le 19 octobre dernier, soit moins d’un mois avant l’accident. « Le 29 octobre, mon écran est devenu noir après environ une heure de jeu », écrit-il. « J’ai essayé de redémarrer le PC plusieurs fois et je n’arrivais toujours pas à obtenir une image. J’ai vérifié le GPU et l’adaptateur et c’est là que j’ai vu le problème. » Après avoir contacté Nvidia, il reçoit un modèle de remplacement 3 jours plus tard.

Le joueur souligne pourtant avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de tordre le câble d’alimentation, un des suspects principaux de cette affaire, en installant la carte graphique dans son boîtier sans remettre le panneau latéral ensuite. Une déclaration officielle de Nvidia sur le sujet commence donc sérieusement à se faire attendre. Pour l’heure, il semblerait que l’enquête patine.

