RTX 4090 : il suffirait de bien brancher les câbles pour éviter qu’ils fondent, mais ce n’est pas aussi simple

On n’en finit plus d’avoir des recommandations pour éviter les problèmes de surchauffe de la RTX 4090. La dernière en date nous vient de JohnnyGuru, qui explique qu’il faut absolument faire attention à bien brancher le câble 12VHPWR à la carte graphique. Seulement voilà, plusieurs utilisateurs expliquent qu’il leur est tout bonnement impossible de suivre ces conseils.

On pensait avoir trouvé la solution pour éviter que les RTX 4090 se mettent à surchauffer, mais il semblerait finalement que le problème vienne d’ailleurs. Résumé des derniers épisodes. Après ma multiplication des témoignages à charge concernant plusieurs adaptateurs 12VHPWR ayant fondu au contact de la carte graphique, plusieurs experts tentent de trouver l’origine du phénomène. Après des jours de recherche, on pense avoir trouvé le coupable : la mauvaise qualité de soudure des câbles 150 V, qui entraînent des dégradations lorsqu’ils sont tordus trop près du connecteur.

Mais JohnnyGuru, expert en alimentation chez Corsair, a une autre théorie. Pour la tester, il s’est muni d’une Corsair HX1500i, dont il a connecté les trois câbles PCIe à l’adaptateur 12VHPWR 16-pin de Nvidia. Il a ensuite endommagé ces câbles, notamment au niveau de la soudure, le tout en contrôlant la température tout au long du processus. Verdict : aucune surchauffe n’a été observée. Reprenant son investigation, il a donc analysé une nouvelle fois les images partagées par les utilisateurs ayant été victimes du problème de surchauffe.

Cet expert vous conseille de bien brancher votre câble d’alimentation à votre RTX 4090

Il remarque alors un point commun entre chacune d’entre elles : sur chaque photo, il semblerait que le connecteur ne soit pas correctement branché à la carte graphique, laissant un espace vacant entre ce dernier et le port. Vous l’aurez compris, cet écart peut entraîner une surchauffe précisément à l’endroit où les utilisateurs ont repéré des dégâts. Dans son billet de blog, JohnnyGuru donne donc ce conseil qui semble couler de source : il est impératif de bien brancher ces câbles.

Au premier bord, cette théorie paraît censée et surtout, corrobore avec les récents témoignages d’utilisateurs qui vont vu leur câble 12VHPWR brûler, et non l’adaptateur de Nvidia. Seulement voilà, un problème persiste. Sur Reddit, des utilisateurs ont fait savoir qui leur était tout simplement impossible d’insérer complètement le connecteur dans la carte graphique. Autrement dit, ce serait la taille trop imposante de ces connecteurs qui pourraient être à l’origine du problème.

