RTX 4080, RTX 4090 : un bug empêche d’accéder au BIOS, Nvidia déploie un patch

Si vous faites partie des rares chanceux à avoir pu mettre la main sur une RTX 4090 ou même RTX 4080, il se peut que vous soyez d’un petit bug bien fâcheux. Chez certains joueurs, les cartes graphiques affichent en effet un écran noir au démarrage du PC, jusqu’à ce que Windows se lance. Heureusement, Nvidia vient de déployer un patch correctif qui vient régler le problème.

Il n’est décidément pas de tout repos d’être propriétaire d’une RTX 4000. En plus des problèmes de surchauffe qui font couler beaucoup d’encre ces dernières semaines, il faut également jongler avec les petits bugs habituels à la sortie d’un nouveau composant hardware. Rien de vraiment grave dans le cas des dernières cartes graphiques de Nvidia, mais un souci tout de même bien embêtant pour ceux qui souhaitent accéder à leur BIOS.

En effet, plusieurs utilisateurs ont rapporté faire face à un écran noir au démarrage de leur PC depuis l’installer dans leur nouveau GPU, et ce, jusqu’au lancement de Windows. Une fois le système d’exploitation en place, tous les drivers nécessaires se mettent en route et la RTX 4090 ou RTX 4080 fonctionne à merveille (tant qu’elle ne fait pas fondre son câble d’alimentation). Mais avant que l’OS n’apparaisse à l’écran, l’utilisateur ne peut absolument rien faire.

Votre RTX 4000 affiche un écran noir ? Téléchargez la mise à jour

En effet, si le PC n’affiche pas le logo habituel du constructeur de sa carte-mère, impossible d’effectuer la manipulation nécessaire pour accéder au BIOS. Si l’on n’a généralement pas besoin de changer les paramètres de ce dernier tous les jours, le problème peut s’avérer très handicapant lorsqu’une telle nécessité apparaît. Fort heureusement, Nvidia vient de déployer un patch correctif qui permet de se débarrasser de ce petit souci.

Sur le même sujet — RTX 4090 : un joueur porte plainte contre Nvidia après la surchauffe de sa carte graphique

Pour le télécharger, rien de plus simple : il suffit de démarrer son PC. Le firmware de la carte graphique détectera automatique s’il a besoin d’être patché et installera la mise à jour le cas échéant. Dans le cas contraire, aucune action ne sera requise de la part de l’utilisateur. Nvidia précise par ailleurs qu’aucune autre de ses cartes graphiques n’est impactée par le problème. Si vous utilisez une RTX 3000 ou un modèle plus ancien, vous n’avez donc aucun souci à vous faire.