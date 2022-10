Il commande une RTX 4090 en ligne, mais découvre des blocs de métal dans la boîte

Un joueur a enflammé les réseaux sociaux après avoir affirmé sur Reddit avoir reçu des blocs de métal au lieu de sa carte graphique Nvidia RTX 4090, qu’il avait pourtant commandé sur un site réputé à près de 2000 dollars.

Lorsque vous dépensez près de 2000 dollars pour une RTX 4090 sur Internet, vous vous attendez généralement à ce que la carte graphique soit livrée rapidement dans un état irréprochable, mais ce n’est pas ce qui est arrivé à un utilisateur de Reddit. Après avoir acheté une carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4090 chez Newegg, u/NuclearInnardsBeep affirme avoir découvert tout autre chose dans la boîte.

En effet, après avoir ouvert l’emballage, l’internaute aurait eu la mauvaise surprise de trouver deux jeux de poids en métal, plutôt que la monstrueuse RTX 4090. Ces blocs de métal pèseraient vraisemblablement un poids assez similaire à celui de la carte graphique, qui on le rappelle, est la plus grande construite par Nvidia à ce jour sur ce segment.

Le client mécontent ne peut pas faire appel au service client

Malheureusement pour le client, le site sur lequel il a commandé la carte graphique aurait tout simplement tout fait pour ne pas répondre à ses questions. « Newegg semble avoir verrouillé mon compte au lieu de répondre ». Bien qu'il soit difficile de dire pourquoi Newegg a prétendument verrouillé son compte puisqu'il n'a pas partagé cette information, ce n'est pas la première fois que le célèbre détaillant en ligne est confronté à ce problème.

Le joueur a également déclaré avoir pris des photos de la boîte avant de l'ouvrir, pensant qu'il pourrait avoir besoin de se plaindre à Newegg au sujet du mauvais emballage. En effet, il semblerait que les coins de la boîte aient été endommagés pendant la livraison. Au moment de déballer la carte graphique, des bruits provenant de l’intérieur de la boîte pouvaient également être entendus, probablement quand les deux blocs de métal s’entrechoquaient.

En attendant d’en savoir davantage sur cette histoire, et surtout si le détaillant est bien responsable de ce problème, on vous rappelle que les scalpers revendent déjà les cartes graphiques deux fois plus cher sur la toile. Compte tenu de la pénurie et autres problèmes d’approvisionnement, les cartes graphiques ne sont donc pas à l’abri de vols en tout genre, y compris pendant la livraison.

