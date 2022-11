GeForce RTX 4080 : les 1ers benchmarks montrent qu’elle est 59% plus puissante que la RTX 3080

Alors que nous sommes à quelques jours seulement du lancement de la GeForce RTX 4080, les premiers benchmarks du dernier GPU de Nvidia viennent de tomber. Et sans surprise, il affiche des performances nettement supérieures à celle de la RTX 3080.

Dès ce 16 novembre 2022, les joueurs pourront mettre la main sur la RTX 4080, l'un des derniers GPU de Nvidia sous l'architecture Ada Lovelace. De ce que l'on sait toutefois, il faudra se montrer particulièrement réactif pour en obtenir une, car selon de récentes révélations, Nvidia aura prévu des stocks à la baisse pour la RTX 4080. L'objectif étant, d'après plusieurs leakers, d'écouler durant les fêtes de Noël l'importante quantité de RTX 3000 encore disponible.

Mais quoi qu'il en soit, la GeForce RTX 4080 débarque la semaine prochaine, et certains testeurs ont d'ores et déjà reçu la bête. De fait, il était inévitable de voir apparaître sur la toile les premiers benchmarks du nouveau GPU de Nvidia, et ce malgré l'embargo du constructeur.

Des performances nettement supérieures à celles de la RTX 3080

Tout d'abord et comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Videocardz, la GeForce RTX 4080 a été testée avec trois API graphiques différentes, à savoir Vullkan, OpenCL et CUDA. Voici donc l'occasion pour nous de comparer ses scores avec de précédents GPU, comme la RTX 3080 ou 3090 Ti.

Avant de rentrer dans le détail, précisons que la carte graphique a été testée avec un PC haut de gamme équipé d'une carte mère ASUS ROG Crosshair X670 Extreme et d'un CPU Ryzen 9 7950X. On remarque bien dans les informations d'OpenCL que le bench a reconnu le GPU comme une GeForce RTX 4080 avec 9728 CUDA cores, 304 Tensor Cores, 76 RT Cores, 64 Mo de cache L2 et 16 Go de VRAM. Quant aux fréquences d'horloge, elles sont bien de 2,21 à 2,63 GHz.

A lire également : RTX 4080 – un premier benchmark donne un aperçu des performances de la carte graphique

Rappelons par ailleurs que la RTX 4080 affichera un TDP de 320 watts, tandis qu'elle sera proposée au prix de 1469 € en Founder Edition. Mais sans plus attendre, voyons les scores obtenus :

OpenCL : 248 932 points

CUDA Score : 300 728 points

Vulkan Score : 148 838 points

Selon ces classements donc, la RTX 40980 est 45,7 % plus rapide dans CUDA que la RTX 3080, 37,1 % plus rapide dans OpenCL et 29,9 % dans Vulkan API. En comparaison avec le GPU Ampère le plus rapide, à savoir la RTX 3090 Ti, la RTX 4080 entre 5,4 et 15,5 % plus performante.

Mais ce n'est pas tout, puisque nous avons également eu le droit aux premiers scores du GPU sous 3D Mark Time Spy en 1440p Performance et en 4K Extreme. Elle affiche respectivement des résultats de 14 718 points et 28 599 points en Time Spy et Time Spy Extreme. De fait, il s'agit d'une augmentation des performances de l'ordre de 51 et 54 % par rapport à la RTX 3080, et de 32 % par rapport à la RTX 3090 Ti dans les deux tests.