GeForce RTX 3080 : les prix de la carte graphique ont fuité, et ça pique toujours autant

Le membre de Twitter Harukaze a révélé les prix des futures Geforce RTX 3080. On se doutait qu'elles ne seraient pas données, mais la différence de prix avec les RTX 4090 est si marginale, qu'on soupçonne Nvidia de ne pas vouloir en vendre trop, histoire d'écouler son stock de RTX 30XX, très certainement.

Le membre de Twitter Harukaze a publié une capture d’écran dévoilant les prix européens de la GeForce RTX 4080 16 Go, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça pique les yeux autant que le portefeuille. La petite sœur de la monstrueuse RTX 4090 est certes moins puissante, mais elle n’est que marginalement moins chère. De quoi faire réfléchir au moment d’acheter une nouvelle carte graphique.

Les gamers du monde entier attendent avec impatience l’arrivée de la Nvidia GeForce RTX 4080 16 Go. Elle sera disponible partout dans le monde à partir du 16 novembre 2022. Nous savons d’ores et déjà qu’elle coûtera 1469 € dans sa version Founder’s Edition. La publication Twitter de Harukaze refroidira probablement quelques ardeurs. Il nous apprend en effet que la RTX 4080 16 Go coûtera dans le meilleur des cas, la bagatelle de 1599 € (pour la PNYVerto). Un prix qui donne le tournis, d’autant que selon la marque et les éditions, il peut grimper jusqu’à 2129 € (chez Asus avec la ROG Strix).

Les GeForce RTX 4080 seront à peine moins chères que les RTX 4090, de quoi faire réfléchir

La RTX 4080 16 Go profite de la dernière architecture en date de Nvidia, Ada Lovelace, comme sa grande sœur, la RTX 4090. Bien que moins puissante que son aînée, elle explose littéralement la RTX 3080, avec des gains de performance situés entre 51 % et 54 % sous 3D Mark Time Spy en 1440p Performance et en 4K Extreme. Mieux encore, la RTX 4080 fait beaucoup mieux que la carte graphique la plus puissante de la génération précédente, la RTX 3090 Ti, avec un gain de performance de l’ordre de 32 %.

Le choix sera bien difficile pour les clients souhaitant acquérir une nouvelle carte graphique. Certes, les RTX de nouvelle génération sont largement plus performantes, mais elles sont chères, très chères. Ajoutons à cela le fait que Nvidia a décidé de privilégier les ventes de RTX 30XX et de la RTX 4090. En pratique, cela signifie que même avec son tarif prohibitif, il sera difficile de trouver la RTX 4080, et que les acheteurs n’auront le choix qu’entre les dépenser un peu moins avec une RTX 30XX ou se ruiner avec la RTX 4090.