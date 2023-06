RTX 4060 Ti : les scalpers sont de retour et font grimper le prix des RTX 40XX Founders Edition

Les scalpers chinois font payer le prix fort aux gamers désireux de se procurer une RTX 4060 Ti ou un modèle Founders Edition.

La rumeur court selon laquelle la RTX 4060 Ti reçoit un accueil plutôt tiède auprès des gamers. En France comme au Japon, et ailleurs dans le monde, les joueurs ne semblent pas intéressés par la carte graphique abordable de Nvidia. Cela rend les événements qui se déroulent en Chine d’autant plus intrigants. Les joueurs de l’Empire du Milieu font actuellement face à une pénurie de GeForce RTX 40XX. Cette dernière est orchestrée par les fameux « scalpers », qui sont parvenus à mettre la main sur les stocks de GPU de Nvidia, et les revendent désormais à prix d’or.

À lire — Nvidia RTX 4060 officielle : 20% plus rapide que la RTX 3060 en plus d’être moins chère

Selon Notebook Check, les scalpers chinois font grimper le prix des RTX 40XX FE de 45 % en moyenne. Alors qu’une RTX 4090, le véritable monstre du lineup de Nvidia, coûte environ 13 000 yuan (≃1650 €) dans sa version FE, les revendeurs non-officiels essaient d’en tirer 17 000 yuans (≃2157 €). L’augmentation est donc de l’ordre de 31 %. Ce sont les clients à la recherche du meilleur rapport qualité/prix qui seront tout particulièrement lésés dans cette opération, puisque la RTX 4060 Ti est proposée à près de 605 € par les scalpers alors qu’elle s’échange contre 406 € environ dans les commerces traditionnels. Une augmentation de l’ordre de 56 % !

Les scalpers chinois profitent de la forte demande pour les GeForce RTX 40XX FE

Le phénomène chinois est pour le moins étonnant, puisqu’aux États-Unis, par exemple, la tendance semble inversée. Les revendeurs officiels baissent déjà le prix de la carte graphique, un mois à peine après sa sortie. La RTX 4060 Ti peine à convaincre, la faute sans doute à une fiche technique qui se démarque à peine de celle de sa prédécesseur, la RTX 3060 Ti.

À lire — RTX 4060 Ti et RX 7600 : voici les benchmarks des cartes graphiques abordables sur 3DMark

Les revendeurs sont déjà contraints de baisser le prix de la RTX 4060 Ti pour en augmenter les ventes. Dans ce contexte, il est assez peu probable que les scalpers fassent parler d’eux de notre côté de la planète.