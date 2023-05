RTX 4060 Ti et RX 7600 : voici les benchmarks des cartes graphiques abordables sur 3DMark

Les premiers benchmarks les GeForce RTX 4060 Ti de Nvidia et la Radeon RX 7600 d'AMD ont fuité.

La Radeon RX 7600 de AMD sera présentée le 25 mai prochain. La carte graphique d’entrée de gamme de la compagnie sera une concurrente directe de la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti tant au niveau tarifaire qu’en termes de performances. Videocardz a dévoilé les scores agrégés des deux GPU sur divers benchmarks. Les RTX 4060 Ti 8 Go et RX7600 ont été comparées sur 3DMark Time Spy (DX12 1440p), Time Spy Extreme (DX12 4K) et Speed Way (DX12 1440p).

Comme prévu, le GPU de l’équipe verte se révèle bien plus puissant. Avec un score de 13 395 sur TimeSpy, la RTX 4060 Ti est 25 % plus performante que sa concurrente. Dans le domaine du raytracing, sur Speed Way, la différence est encore plus criante, le GPU Nvidia cumulant 3176 points, contre 1949 pour la RX 7600, soit un écart de plus de 61 %. Comme c’est souvent le cas entre GeForce et Radeon, la différence est bien moins frappante sur Fire Strike.

Quand la GeForce RTX 4060 Ti 8 Go marque 7357 points sur Fire Strike Ultra, qui teste les performances du GPU sur Direct X en 4K, la RX 7600 obtient un score honorable de 7126. L’écart entre les deux se situe entre 3 % et 4 %. Sur Fire Strike DX11 1080p, le GPU Nvidia obtient 33 596 points, contre 30 925 pour le modèle d’AMD. Ces différences seront-elles notables dans des conditions d’utilisation réelle ? Très certainement, mais AMD a un autre argument, de taille, à faire valoir face à l’équipe verte.

La Radeon RX 7600 sera proposée en France au tarif de 349 €. Elle sera basée sur l'architecture NAVI 33 intégrera 8 Go de VRAM GDDR6 128 bits et 32 Mo de mémoire Cache Infinity. Pour les nombreux joueurs qui n’ont pas les moyens de se payer les monstres de puissance que sont les RTX 4090, ou les RX 7900, la RX 7600 constituera donc une entrée de gamme idéale dans le monde du gaming.