RTX 3080 et 3090 : Nvidia lancerait ses nouvelles cartes graphiques en septembre

Les GeForce RTX 3080 et 3090 arriveront sur le marché avant la fin de l’année, c’est une certitude. Mais aujourd’hui, le site allemand Igor’s Lab, souvent bien informé, indique que les cartes entreraient en production dès le mois d’août pour une commercialisation en septembre.

Si vous êtes sur le point de vous refaire une config, attendez un peu. En effet, les prochaines cartes graphiques de Nvidia, les GeForce RTX Serie 30XX, sortiront dans quelques mois. Mais quand exactement ? Là est toute la question. Le site allemande Igor’s Lab, toujours très bien informé sur le sujet, donne aujourd’hui une fenêtre de sortie : ce serait pour septembre.

Casser sa tirelire

Ces RTX, basées sur la nouvelle architecture Ampère du constructeur, seraient actuellement dans leur phase de Design Validation Test. Ces tests finaux, habituels chez Nvidia, permettent d’évaluer les performances des cartes et leur fiabilité sur le long terme. Ils devraient permettre à Nvidia de concevoir des prototypes pour d’autres expérimentions afin de valider une sortie dans le commerce.

Si tout se passe comme prévu, ces cartes entreraient en production de masse à la fin du mois d’août pour une sortie dans le courant du mois de septembre. Une date idéale pour ceux qui hésitent entre se refaire une config et une nouvelle console. Mais ceux qui choisissent le camp du PC devront casser leur tirelire, puisque nos confrères germaniques précise que le système de refroidissement des nouvelles RTX coûterait 150 dollars à produire pour chaque l’unité. Aie.

Avec une production en août et une sortie en septembre, les cartes devraient être présentées d’ici peu. Tous les regards se tournent évidemment vers la Gamescom. Le salon allemand du jeu vidéo se tiendra en effet bien cette année, mais de manière virtuelle à la fin du mois d’août.

Nvidia pourrait alors créer la surprise et dévoiler ses cartes pour une commercialisation quasi-immédiate. Reste à connaître leur prix, qui sera déterminant. On espère également avoir des nouvelles des cartes RTX 3060 et 3070, qui seraient logiquement moins chères.

Source : Igor’s Lab