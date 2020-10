RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go : les deux cartes graphiques annulées par Nvidia

La malédiction des RTX 3000 Series continue et ne semble pas être prête à s’arrêter. Après le lancement chaotique de sa dernière gamme de cartes graphiques, NVIDIA aurait abandonné le développement des versions 20 Go de VRAM de la RTX 3080 et 16 Go de la RTX 3070 pour une raison encore inconnue. Certains soupçonnent des problèmes de performances, incapables de rivaliser avec la dernière-née d’AMD.

Nvidia arrivera-t-il à inverser la tendance après cette fin d’année compliquée ? Mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, la firme de Santa Clara semble peiner à sortir la tête de l’eau. Celle du jour concerne (encore) les Geforce RTX 3080 et 3070. Déjà incapable de livrer aux revendeurs plus de 7 % des cartes commandées, la dernière rumeur en date affirme que les RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go auraient tout bonnement été annulées.

L’espoir n’est pas vraiment de mise du côté de ceux qui prévoyaient encore de se les procurer. Non seulement il s’agirait bien d’un abandon et non d’un simple report, mais en plus certaines sources bien placées en interne ont déjà confirmé l’information. Initialement prévues pour décembre, les deux cartes graphiques rejoignent donc le modèle 3070 Ti sur le banc des condamnées.

NVIDIA n’a pas communiqué la raison de l’annulation

NVIDIA n’ayant pour l’heure pas officiellement confirmé l’annulation, on ne connaît pas encore la véritable raison derrière celle-ci Deux hypothèses s’avèrent cependant plausibles. La première accuse la GDDR6X, mémoire de la RTX 3080 20 Go, dont la production difficile n’aurait pas donné les résultats de performances espérés. Néanmoins, cette théorie n’explique pas l’abandon de la RTX 3070 16 Go qui n’aurait pas été équipée de cette mémoire.

La deuxième hypothèse se penche du côté d’AMD. Quelques heures avant la divulgation de l’information, le concurrent direct de NVIDIA a diffusé les caractéristiques de sa gamme RX 6000. Les RTX 3080 20 Go et 3070 16 Go étaient présentées comme la réponse de la marque à cette annonce, réponse qui, semblerait-il, n’a pas été à la hauteur. NVIDIA préférera peut-être se concentrer sur la production des RTX existantes afin d’enrayer la pénurie de GeForce RTX 3090 et 3080 prévue pour durer jusqu’en 2021.