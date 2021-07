RTX 3080 : ces trois cartes graphiques sont sublimes mais inaccessibles

Nvidia a dévoilé à Shanghai trois déclinaisons de la carte graphique GeForce RTX 3080. Ce sont des exemplaires uniques, créés en partenariat avec des artistes et des équipes d’es-sport. Des œuvres qui n’ont pas de prix, puisqu’elles ne seront pas vendues. Elles sont basées sur la Founder Edition de Nvidia.

La GeForce RTX 3080 est une carte graphique qui ne manque pas d’intérêt au niveau des performances, puisqu’elles se révèlent être deux fois plus puissante que la RTX 2080 Ti. Rien que cela. Elle offre également un excellent rapport performance / prix, ce qui en fait une carte très désirable pour les gamers (et un peu moins pour les mineurs de bitcoins suite au bridage des cartes par Nvidia). C’est une carte très intéressante, mais elle est victime, comme toutes les autres, d’une pénurie. Et cela risque de durer jusqu’en 2022.

Et pourtant, malgré cela, la GeForce RTX 3080 est certainement plus accessible que les trois petites merveilles que Nvidia a présenté la semaine dernière à l’occasion du salon Bilibili World 2021 qui se tenait à Shanghai. Le fondeur californien y a dévoilé trois éditions limitées de la RTX 3080. Vous pouvez les découvrir grâce aux images qui accompagnent cet article.

Ces trois GeForce RTX 3080 sont customisées et hors de prix

La carte orange (ci-dessous) s’appelle la « Chengdu Hunter Theme Customized Edition ». Il s’agit d’une carte personnalisée en l’honneur de l’équipe ChengDu Hunters qui fait partie de l’Overwatch League. La carte noire et bleue (ci-dessous) a été créée pour célébrer le 9e anniversaire de la chanteuse virtuelle Luo Tianyi. Chez nous, ce n’est pas un phénomène. Mais en Chine, c’est une star très populaire.

Enfin, la carte bleue claire (ci-dessous) a été créée pour le lancement du 7e opus de Legend of Sword and Fairy (aussi appelé Chinese Paladin). Legend of Sword and Fairy est une série de RPG pour PC (avec quelques adaptations sur console). Elle ressemble à la série Final Fantasy, mais avec une thématique chinoise traditionnelle (les amateurs de jeu de rôle japonais ne perdraient pas leur temps à la découvrir). Le dernier épisode date de 2015. Et celui-ci devrait paraitre très prochainement sur PC, PS4 et PS5. C’est donc un événement pour la communauté vidéoludique chinoise.

Ces trois cartes sont basées sur la Founder Edition de la GeForce RTX 3080. Autant dire qu’il s’agit d’une version pure, sans les petites modifications des constructeurs de cartes (type MSI, Gigabyte, Zotac, Asus et consorts). Ce sont des cartes qui ne seront pas en vente. Elles sont là uniquement pour la démonstration et pour animer la communauté. Ce sont des cartes qui sont inestimables pour les collectionneurs et inaccessibles pour le commun des mortels.

