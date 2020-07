RTX 3070 et 3070 Ti : elles seront plus puissantes que la RTX 2080

Les GeForce RTX 3070 et 3070 Ti de Nvidia se dévoilent un peu aujourd’hui grâce à une fuite. Cette dernière nous permet d’en savoir un peu plus sur leurs capacités. Techniquement parlant, ces modèles vendu autours de 500 dollars seraient bien supérieurs aux RTX 2080.

Les Nvidia GeForce RTX 30XX sont attendues de pied ferme et devraient débouler sur le marché avant la fin de l’année, peut-être à la rentrée. Cette série introduira l’architecture Ampère au grand-public et viendra remplacer la série actuelle RTX 20XX. Quelques fuites nous ont déjà renseigné sur la prochaine RTX 3080, mais aujourd’hui, ce sont les modèles RTX 3070 qui nous intéressent.

Le twittos kopite7kimi, qui s’est déjà illustré par le passé en ce qui concerne les fuites de produits Nvidia, indique aujourd’hui que la carte RTX 3070 serait déclinée en deux versions : une classique ainsi qu’un modèle Ti. Une curiosité, étant donné que le terme Ti n’a pas été utilisée sur la série 20XX, à qui l’on a préféré l’appellation Super.

Maybe,

RTX 3070 (Super or Ti?) , GA104-400

RTX 3070, GA104-300

RTX 3060, GA106-300.

Actually, I don't know the codename is GA or A? lol~

— kopite7kimi (@kopite7kimi) June 9, 2020