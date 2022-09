Intel va s’attaquer à Nvidia avec sa carte graphique Arc A770 à seulement 329 dollars

Après plusieurs mois d’attente, Intel a enfin dévoilé la date de sortie et le prix de sa prochaine carte graphique Arc A770. Aussi puissante qu’une RTX 3070, elle sera pourtant affichée près de deux fois moins cher.

Intel a finalement annoncé la date de lancement de sa série de cartes graphiques Arc, que nous avions déjà pu tester il y a quelque temps. Intel avait déjà lancé l’Arc 1380 en Chine il y a quelques mois, mais les cartes graphiques arrivent enfin chez nous dès le mois prochain. La carte Intel Arc A770 sera lancée en premier et sera disponible le 12 octobre.

Cette annonce arrive seulement une semaine après la sortie des RTX 4090 et RTX 4080 de Nvidia, qui ont surpris par leurs performances, mais surtout par leurs prix très élevés. Intel compte donc bien s’attaquer aux parts de marché de son nouveau concurrent avec ses premières cartes graphiques. Le modèle Arc, qui serait presque aussi puissant qu’une RTX 3070, arriverait à un tarif très abordable de seulement 329 dollars, soit près de deux fois moins cher par rapport à la carte de Nvidia.

Quelles caractéristiques techniques pour les cartes graphiques d’Intel ?

En termes de spécifications, l'Intel Arc A770 embarque 32 cœurs Xe, 32 unités de ray tracing, et 512 Intel Ce Matrix Extensions Engines, ainsi que 512 Xe Vector Engines. Le GPU est cadencé à 2100 Mhz et sa puissance totale sur carte (TBP) est de 225 W. Il existe deux variantes de l'Intel Arc A770, une avec 16 Go de mémoire GDDR6, et une avec seulement 8 Go, qui a également une bande passante légèrement inférieure.

Pat Gelsinger, le PDG d’Intel, a affirmé que l'A770 offrira des performances de pointe en ray tracing 65 % supérieures à celles de la « concurrence », sans plus de détails. L'A770 prendra également en charge XeSS, une technologie de reconstruction d'image et de super échantillonnage basée sur l'IA d'Intel. Dans Vulkan et DX12, Intel semble confiant dans les performances de l'A770. Mais avec DX11 et les API plus anciennes, pas vraiment.

Il faudra donc attendre les tests avant d’en savoir davantage au sujet de leurs performances. Intel n'a pas mentionné les prochaines cartes graphiques A750 ou A580, qui seront donc probablement livrées à une date ultérieure.