La Nvidia RTX 4060 Ti serait plus rapide que la RTX 3080 d’après un premier benchmark

Si l’on savait déjà que les prochaines cartes graphiques Ada Lovelace de Nvidia promettaient un gain de performances assez important par rapport à la génération actuelle, une des cartes graphiques les moins puissantes de la série pourrait bien s’avérer plus rapide que prévu.

Comme chaque année, on s’attend à ce que les GeForce RTX 4060 et 4060 Ti deviennent les cartes graphiques les plus populaires dans les années à venir, notamment grâce à leur tarif plus abordable que les autres GPU de la gamme, mais surtout grâce à leurs performances suffisantes pour faire tourner tous les jeux actuels les plus gourmands.

Avant leur sortie officielle, les cartes ont vraisemblablement déjà été testées, et le leaker @QbitLeaks sur Twitter nous dévoile à quoi nous pouvons nous attendre. La GeForce RTX 4060 Ti consommerait entre 270 et 280 W et est cadencée à environ 2 600 MHz. Cette configuration lui permet d'obtenir un score de 8 600 dans le benchmark 3D Mark Time Spy Extreme. Un tel score la place légèrement au-dessus de la GeForce RTX 3080.

Que sait-on des RTX 4060 et RTX 4060 Ti ?

La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti utiliserait un GPU AD104-180-A1 avec 6144 cœurs FP32 ou 48 SMs. La carte graphique serait dotée de 10 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de bus de 160 bits et devrait fonctionner à 17,5 Gbps pour une bande passante totale de 350 Go/s.

De son côté, la GeForce RTX 4060 fonctionnerait à plus de 2700 MHz, consommerait 230-240 watts et obtiendrait environ 6000 points dans le benchmark 3D-Mark Time Spy Extreme. Comme les rapports précédents l’indiquaient, la consommation de la carte sera donc légèrement plus élevée que la RTX 3070. La GeForce RTX 4060 disposera de 3968 cœurs CUDA et de 8 Go de mémoire GDDR6. Alors que la RTX 4060 voit sa mémoire réduite de 4 Go par rapport à la RTX 3060, la RTX 4060 Ti bénéficie d'une augmentation de sa capacité de mémoire de 2 Go, mais avec une bande passante moindre et une interface de bus réduite.

Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir davantage au sujet des deux cartes à mesure que nous approcherons du lancement. Ce dernier devrait avoir lieu quelques mois après celui des cartes graphiques haut de gamme, attendues dès cet automne.