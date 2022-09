La NVIDIA GeForce RTX 4090 affichée à 2900 euros sur un site australien

Le lancement de la NVIDIA GeForce RTX 4090 approche, et certains sites d'e-commerce se préparent déjà à l'événement. Cette nouvelle carte graphique s'annonce comme un monstre de puissance.

On ne sait toujours avec précision quand seront disponibles les cartes graphiques NVIDIA de la famille GeForce RTX 4000, mais les revendeurs préparent leur arrivée. Un revendeur en ligne australien a déjà ajouté une page produit pour la NVIDIA GeForce RTX 4090, qui est affichée au prix de 4270 dollars australiens, soit 2900 euros. Toujours en Australie, un autre site a ajouté à son catalogue une GeForce RTX 4090 AORUS Master custom de Gigabyte. Ce GPU est listé à 3900 dollars australiens, l'équivalent de 2650 euros.

La description produit de ces deux références ne contient aucune information sur leurs spécifications techniques. Nous n'avons pas de visuel à nous mettre sous la dent non plus. En ce qui concerne les tarifs indiqués, il est possible, et même probable, qu'il ne s'agisse que de prix temporaires. Mais le fait que des sites d'e-commerce commencent à anticiper la sortie des nouvelles cartes graphiques de NVIDIA reste une bonne nouvelle : le lancement n'est plus très éloigné.

NVIDIA GeForce RTX 4090 : très chère, très puissante, très énergivore ?

Un benchmark 3DMark de la GeForce RTX 4090 a récemment été publié. Selon les résultats de celui-ci, elle obtient un score GPU de 20 192. Une performance impressionnante, qui laisse entrevoir une progression de 78% par rapport à la RTX 3090 Ti et de 90% par rapport à la RTX 3090.

L'outil nous indique également une cadence de 3015 MHz pour le GPU, du jamais vu sur une carte graphique grand public des Verts. Trop beau pour être vrai ? Nous attendons une communication de NVIDIA, qui ne devrait plus tarder, pour en avoir le cœur net. Si ces performances sont confirmées, il sera intéressant de connaître la consommation énergétique de la RTX 4090 : NVIDIA va-t-il parvenir à la contenir, ou est-ce que celle-ci va exploser ?

