RTX 3000 : les prix des cartes graphiques baissent, mais elles coûtent toujours un bras !

Les prix des cartes graphiques continuent de chuter en Allemagne, signe que la pénurie arrive doucement, mais sûrement, à son terme. Néanmoins, les tarifs restent toujours particulièrement élevés, avec une augmentation moyenne de 153 % par rapport au prix de vente conseillé.

Alors que Nvidia s'apprête à augmenter la production de GeForce RTX 3060 dès juillet 2021, les prix des dernières cartes graphiques AMD et Nvidia continuent de baisser en Europe, et notamment en Allemagne. En effet, nos confrères du site spécialisé 3D Center viennent de partager un graphique portant sur l'évolution du prix moyen des récents GPU des deux marques, entre le début d'année et ce 4 juillet 2021.

Après avoir atteint un record en mai 2021 avec un prix moyen supérieur 304% plus cher que le prix de vente conseillé, les tarifs des GeForce RTX 3060, 3070, 3080 et 3090 sont dans une courbe descendante. D'abord descendus à 233 % le 30 mai, les prix sont désormais à 153% du MSRP en moyenne. Même résultat pour les cartes graphiques de l'équipe rouge (153 % du MSRP).

Il y a du donc du mieux, même si la facture reste toujours salée. Il faut toutefois espérer que cette tendance perdure, ce que pense 3D Center : “Étant donné que la tendance (désormais clairement prouvée) indique une baisse encore plus nette des prix des cartes graphiques dans les semaines à venir, à un rythme similaire, les prix des revendeurs pourraient se rapprocher du prix de vente conseillé d'ici 3 ou 4 semaines”, estime le site spécialisé.

Les prix des GPU Nvidia et AMD descendent enfin

En juin 2021, le site allemand Computer Base évoquait lui aussi une baisse progressive des tarifs. Ainsi, le prix moyen d'une RX 6800 XT est passé de 1499 € en mai à 1249 € le mois suivant. Même constat du côté des cartes Nvidia avec une tendance à la baisse, comme la RTX 3060 Ti passé de 949 € à 639 €. Il faut dire que l'offre s'est nettement diversifiée en juin, autorisant ainsi cette chute des tarifs.

Disponible en seulement 5 modèles, les joueurs peuvent maintenant faire leur choix entre 24 variantes différentes de RTX 3060. Concernant la GeForce RTX 3090, la Rolls-Royce de Nvidia, nous sommes tout simplement passé d'une absence totale de proposition en mai à 18 modèles proposés sur le marché le mois suivant. Notez que la chute du cours de l'ETH, qui est descendu à 2300 dollars après une envolée historique, a probablement joué un rôle minime dans l'affaire. La devise étant moins attrayante, les cryptomineurs y ont peut-être réfléchi à deux fois avant d'investir en masse dans des dizaines et des dizaines de GPU.

Source : 3D Center