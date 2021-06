Nvidia va augmenter la production de GeForce RTX 3060 dès juillet 2021

Nvidia s'apprête à augmenter la production et l'approvisionnement de cartes graphiques GeForce RTX 3060 dès le mois de juillet 2021. Ces cartes embarqueront une protection visant à bloquer le minage de cryptomonnaies.

Les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3060 sont arrivées sur le marché le 25 février dernier. Rapidement, les nouveaux GPU se sont retrouvés en rupture de stock chez la plupart des distributeurs. Les prix se sont promptement envolés bien au delà du prix de vente conseillé de 335 € minimum. En quelques semaines, les prix ont même doublé voire triplé.

La pénurie de cartes graphiques a été aggravée par la hausse du cours de l'Ether. Face à l'explosion du cours de la cryptomonnaie, de nombreux individus se sont lancés dans le minage d'ETH. Or, il est possible de miner de l'Ether grâce aux cartes graphiques. Les mineurs sont d'ailleurs rapidement parvenus à se débarrasser du blocage anti-minage mis en place par Nvidia sur la RTX 3060. En empêchant le minage, Nvidia espérait détourner les mineurs de ses GPU et éviter les ruptures de stock chroniques.

Nvidia intègre un blocage contre le minage de cryptomonnaies aux cartes RTX 3060 LHR

D'après les informations relayées par ITHome, Nvidia prévoit d'augmenter la production et l'approvisionnement des cartes graphiques GeForce RTX 3060 dès le mois prochain. Citant des sources proches de la chaîne d'approvisionnement, le média affirme que Nvidia va se concentrer “sur l'approvisionnement des clients des cybercafés”.

Une importante quantité de cartes graphiques devrait arriver sur le marché autour du 10 juillet 2021. Il s'agirait essentiellement de RTX 3060 LHR, qui s’accompagne d’une protection contre le minage de cryptomonnaies. Avec cette nouvelle mesure, Nvidia espère dissuader les mineurs et répondre à la forte demande enregistrée du côté des gamers et des clients professionnels.

En parallèle, plusieurs indicateurs laissent penser que la pénurie de cartes graphiques touche à sa fin. Entre mai et juin 2021, le prix moyen de la plupart des GPU les plus prisés a drastiquement baissé pour se rapprocher de son tarif conseillé. Par exemple, la RTX 3060 se trouve autour des 999 €. On vous en dit plus dès que possible sur la pénurie de GPU.

Source : ItHome