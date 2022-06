Roborock présente le S7 Pro Ultra, le robot aspirateur ultime à 1199 €

Roborock, le spécialiste des robots domestiques intelligents, annonce le lancement du S7 Pro Ultra. Il reprend toutes les fonctionnalités du S7+, à la différence près qu'il embarque une station de vidage polyvalente. Grâce à elle, l'appareil peut se vider, se laver, et faire le plein du réservoir d'eau en toute autonomie.

La société Roborock s'est fait une place dorée sur le marché des robots domestiques intelligents. En janvier 2022, la marque a lancé le S7 MaxV Ultra, qui s'est rapidement imposé comme le nouveau fleuron des robots aspirateurs.

Or, l'entreprise annonce ce mardi 29 juin 2022 le lancement d'un tout nouveau modèle : le S7 Pro Ultra. Si l'on devait lui attribuer une place dans la gamme des S7, il se place juste avant le S7 MaxV Ultra en termes de fonctionnalités et de prix.

Une station tout-en-un qui s'occupe de tout

En effet, le S7 Pro Ultra embarque toutes les fonctionnalités du S7+. Mais la principale nouveauté réside en la présence d'une nouvelle station de vidage, de lavage et de remplissage du réservoir d'eau. Grâce à elle, le robot peut procéder à ces opérations en toute autonomie, sans nécessiter d'intervention humaine. “Pour offrir le confort et les résultats professionnels que nos clients attendent, nous croyons en une approche totalement automatique, en utilisant la puissance d'aspiration la plus élevée, un nettoyage à la serpillère breveté et l'intelligence de vidage et de nettoyage automatique lorsque le robot revient à la station”, assure Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock.

Comme dit plus haut, cette station représente le principal attrait de ce modèle. D'après les dires du constructeur, la station s'auto-nettoie pendant le processus de lavage de la serpillère, ce qui lui permet de rester dans un état de propreté optimale. Et grâce à la fonction de remplissage automatique du réservoir, l'aspirateur est capable de nettoyer une surface de 300 m2 en une session. Soit une surface 50% plus grande que celle couverte par ses prédécesseurs.

Par ailleurs, le sac à poussière peut contenir jusqu'à 7 semaines de poussière. Du côté de la puissance d'aspiration, Roborock annonce 5100 Pa. Quant au nettoyage sonique, il est estimé à 3000 coups de brosse/minute.

Un système de cartographie 3D repensé

Le constructeur a également travaillé sur le système de cartographie 3D. Grâce à un Scan 3D de la lumière et une nouvelle unité de traitement neuronal, le S7 Pro UItra est capable de reconnaître et mémoriser son environnement, dans toutes les conditions lumineuses. Et via le capteur LiDAR embarqué, il scanne constamment les pièces pour éviter de rester coincé ou de tomber dans les escaliers par exemple.

Histoire de pousser l'automatisation à son paroxysme, l'utilisateur pourra aussi définir des routines de nettoyage personnalisées par pièce, heure de la journée, usages et puissance d'aspiration via une application dédiée. Le Roborock S7 Pro Ultra sera disponible dès le 7 juillet 2022 sur Amazon au prix promotionnel de 949 € du 7 juillet au 17 juillet 2022. Passé cette date, il sera vendu au prix public conseillé de 1199 €.