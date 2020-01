RIP Windows 7 : tu vas vraiment nous manquer !

Comme prévu, le support technique de Windows 7, système d’exploitation arrivé en octobre 2009, prend officiellement fin le 14 janvier 2020. L’occasion de revenir sur une dizaine d’années de bons et loyaux services et sur les différences entre Windows 7 et les autres versions du système d’exploitation.

Cela a été annoncé de longues dates : Microsoft met fin officiellement au support technique de Windows 7 le 14 janvier 2020, soit aujourd’hui. Cela se traduit par un arrêt des mises à jour, qu’elles soient correctives, fonctionnelles ou dédiées à la sécurité. Microsoft s’est investie plus de 10 ans dans cette version de Windows, puisqu’elle a été déployée le 22 octobre 2009. Windows 7 aurait donc eu une carrière un peu plus longue que celle de Windows XP (du 25 octobre 2001 au 14 avril 2009) si celle-ci n’avait pas été étendue jusqu’en 2014.

Windows 7 fait partie de ces versions de Windows que les utilisateurs ont gardé même après l’arrivée d’une version ultérieure. À l’image de Windows 2000 et Windows XP, tous deux préférés à leurs successeurs respectifs (Windows Me et Windows Vista), Windows 7 a été conservé par un grand nombre d’usagers qui n’ont pas souhaité adopter Windows 8. Il faut dire que Windows 7 jouit d’une très bonne réputation, notamment après un Windows Vista incompris et avant un Windows 8 trop porté sur les interfaces tactiles. D’où cette belle longévité et cet attachement.

Windows 7 a d’ailleurs réconcilié de nombreux utilisateurs d’ordinateur avec l’OS de Microsoft en héritant de tout ce que Windows Vista a inauguré, mais en mieux. L’exemple le plus flagrant est l’UAC, ou contrôle du compte de l’utilisateur en français, qui permet de paramétrer les privilèges donnés aux applications. Cet outil, apparu avec Windows Vista, a été largement amélioré avec Windows 7 de façon à ce que les utilisateurs comprennent enfin à quoi il sert et pourquoi il est si important. L’UAC amélioré fut l’une des nouvelles briques dédiées à la sécurité qui font de Windows 7 un système plus sûr. De même pour la gestion de réseau domestique, presque automatique avec Windows 7 (et trop complexifié avec Windows XP).

Parfois meilleur que ces successeurs

Windows 7 est donc encore apprécié aujourd’hui. Non seulement parce qu’il est stable, sécurisé et robuste, mais aussi parce que ses successeurs lui servent la soupe. Que ce soit Windows 8, comme nous l’avons rappelé précédemment, mais aussi Windows 10, la version actuellement embarquée sur les PC. Contrairement à Windows 10, Windows 7 n’oblige pas l’usager à ouvrir un compte Microsoft pour créer un compte utilisateur. Windows 7 n’oblige pas à préinstaller des applications commerciales comme Candy Crush Saga. Windows 7 n’intègre pas dans son interface ou dans ses applications système (comme Solitaire) des messages publicitaires.

Cependant, si vous utilisez encore aujourd’hui Windows 7 sur votre PC, nous ne saurions trop vous recommander d’évoluer vers un OS plus récent, principalement pour continuer de bénéficier de mises à jour de sécurité. Si vous souhaitez rester avec un OS de Microsoft, Windows 10 est une bonne solution qui se bonifie avec le temps. Et la firme de Redmond continue de le mettre à jour (avec une gestion des mises à jour bien meilleure qu’auparavant). Rappelons qu’une licence Windows 7 donne droit gratuitement à une licence Windows 10 équivalente (d’autant que tous les PC sous Windows 7 supportent Windows 10).

Bien sûr, vous n’êtes pas nécessairement obligé de choisir Windows 10. Il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives tout aussi intéressantes selon vos usages et votre budget. Une tablette sous Android ou iOS. Un ultraportable sous ChromeOS. Un PC de bureau sous Linux. Tous supportent les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox) et disposent d’un écosystème d’applications offrant peu ou prou les mêmes fonctionnalités.