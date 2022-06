Resident Evil : une mise à jour rend les jeux injouables sur PC, Capcom fait machine arrière

A l'occasion du déploiement du patch next-gen de Resident Evil 7, Resident 2 et Resident Evil 3 sur PS5 et Xbox Series X, Capcom avait diffusé également une nouvelle mise à jour pour les versions PC. Seulement, elle a empêché certains joueurs de lancer leurs jeux. Face à la grogne, le studio a décidé de faire machine arrière.

Dans la nuit du 14 juin 2022, Capcom a tenu une nouvelle conférence. L'occasion pour le studio japonais de dévoiler des informations supplémentaires sur ces titres à venir, comme le remake de Resident Evil 4 ou encore Street Fighter 6. Par ailleurs, Resident Evil Village était également au programme, puisque le titre va recevoir sa toute première extension solo.

Au passage, Capcom en a profité pour annoncer la disponibilité immédiate d'un patch next-gen sur PS5 et Xbox Series X pour Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Au programme, de meilleures performances graphiques, un framerate amélioré, une prise en charge du Ray-Tracing et de l'audio 3D sans oublier des temps de chargement plus rapides.

La MAJ next-gen des jeux Resident Evil casse les versions PC

Bien entendu, les joueurs PC n'ont pas été oubliés dans le processus et pouvaient également profiter de ces ajouts. Seulement, il s'avère que cette mise à jour a changé les prérequis minimum pour lancer ces jeux sur PC. De fait, de nombreux joueurs dotés de la configuration minimale n'étaient plus en mesure de profiter de ces trois titres.

Problème, il était impossible de revenir aux précédentes versions des jeux… Et donc de pouvoir les lancer à nouveau. Bien entendu, les joueurs ont été nombreux à faire remonter le problème sur les réseaux sociaux et sur les forums officiels de Capcom et de Resident Evil.

Capcom réactive les précédentes versions sur PC

Or, Capcom a bien pris note de ces soucis et a décidé de réactiver les anciennes versions PC des trois jeux. “En raison de la réponse massive de la communauté, nous avons réactivé les versions précédentes qui n'incluent pas le Ray-Tracing et l'audio 3D amélioré. Les versions améliorées et précédentes seront disponibles à l'avenir”, a déclaré le studio.

Si vous êtes dans cette situation, voici la marche à suivre pour revenir à la précédente version de RE 7, RE 2 et RE 3 :

Lance Steam et accédez à votre bibliothèque de jeux

Faites un clic droit sur le jeu et sélectionnez Propriétés

Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez Bêta

Ici, choisissez “dx11_non-rt”

Fermez le menu contextuel et laissez le client Steam procéder à la mise à jour

Voilà, vous devriez entre en mesure de relancer le jeu dans sa précédente version, avant le déploiement de la mise à jour next-gen.