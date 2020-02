Black Mesa, la version réimaginée du mythique Half-Life, sortira officiellement sur Steam en version 1.0 le 5 mars après une longue période en accès anticipé. Il sera vendu au prix de 18 euros. Développé par Crowbar Collective, le jeu a bénéficié d’un développement qui aura duré pratiquement 14 ans jour pour jour.

Certains jeux vidéo prennent plus de temps que d’autres à sortir. Black Mesa, réinvention du mythique Half-Life, sortira enfin en version « 1.0 » dans quelques jours sur Steam. La date exacte, annoncée par le patron de Crowbar Collective, le studio en charge de son développement, est le 5 mars. Soit presque 14 ans jour pour jour après le démarrage du projet. C’est en effet en mars 2006 que l’aventure pour une poignée de fans qui collaborent dans un premier temps pour créer un simple mod de Half-Life, sorti huit ans plus tôt sur PC.

Longtemps resté en accès anticipé sur Steam, Black Mesa sera donc disponible à la vente. Son prix est fixé à 17,99 euros sur la version française de la boutique de Valve. Les fans apprécieront la boucle : Valve, développeur de Half Life, est le propriétaire de la boutique où Black Mesa sera exclusivement proposé. Rappelons la configuration recommandée : Windows 7, processeur Quad Core cadencé à 3,2 GHz, 8 Go de RAM, carte graphique compatible DirectX 9.0c avec 4 Go de GDDR et 20 Go d’espace sur le disque dur.

Plus qu’un mod créé par des fans

La vie de Black Mesa a démarré en tant que mod de Half-Life. Il en est devenu une réinvention. Reprenant le scénario originel (avec Gordon Freeman, bien étendu) et une grande partie du gameplay dans des environnements retravaillés, Crowbar Collective a également intégré des éléments modernes dans la prise en main et totalement retravaillé la dernière partie du jeu qui a longtemps été critiquée. Le titre inclut également une partie multijoueur étoffée et une boite à outils pour les joueurs afin de créer de nouvelles cartes, de nouveaux personnages et même… des mods.

Dans son long message posté sur le forum de Steam, le développeur raconte le cheminement de Black Mesa. Mais aussi le sien. Car la sortie de Black Mesa est tel un bilan des 14 dernières années de la carrière du développeur. Ce qui devait être un hobby est devenu pour certains des membres du groupe initial un travail. Un collectif a été créé dont il est aujourd’hui le patron. Dans ce message où il témoigne de la difficulté d’être indépendant dans le domaine du jeu vidéo, Adam Engels dit : « Ce qui devait être un élément de mon portfolio pour lancer ma carrière est simplement devenu ma carrière ».