Windows 11 : si vous avez un smartphone Android, cette nouvelle option va vous intéresser

L'interopérabilité entre Windows et Android s'améliore encore via Phone Link. Sur votre PC, vous allez pouvoir extraire et copier (puis coller) le texte d'une image enregistrée sur votre smartphone.

Microsoft va permettre aux utilisateurs de Windows 11 de copier le texte d'images et de photos stockées sur votre smartphone Android. La fonctionnalité est intégrée à l'application Phone Link. Celle-ci permet de connecter son mobile et son PC pour recevoir des notifications, messages, appels et fichiers depuis le premier vers le second cité, ou même diffuser l'écran de son smartphone sur le PC.

La fonctionnalité a recours à la technologie d'OCR (reconnaissance optique de caractères) afin de détecter le texte au sein d'image. Grâce à Phone Link, vous pouvez l'utiliser sur les fichiers d'image de votre smartphone à partir de votre ordinateur sur Windows 11. Le texte reconnu peut ensuite être copié dans le presse-papier du système d'exploitation pour être collé dans n'importe quel logiciel.

Copier-coller sur Windows un texte extrait d'une image sur Android

Microsoft utilise de plus en plus de technologies basées sur l'OCR dans ses différents outils. Si vous ne l'aviez pas remarqué, sachez par exemple que le programme de capture d'écran par défaut de Windows 11 propose d'extraire le texte d'un screenshot. La fonction se cache sous le bouton Actions de texte. Ce texte peut ensuite être copié, avec possibilité de supprimer automatiquement les numéros de téléphone et adresse email présents.

Cette nouvelle option est disponible sur les dernières versions Release Preview du programme Insider et devrait prochainement être déployée auprès de tous les utilisateurs. The Verge a testé la fonctionnalité. La publication prétend que l'OCR marche plutôt bien, mais a toutefois remarqué quelques erreurs. Elle estime que ce type de fonctionnalité reste pour l'instant plus efficace sur certains smartphones, comme les iPhone ou les Samsung Galaxy.

Dans certaines situations, l'auteur conseille même d'utiliser l'OCR de son mobile pour copier le texte extrait, puis d'utiliser la fonction de copier-coller cross-device de Phone Link pour le coller sur son ordinateur. Petit problème, tous les modèles de smartphones ne sont pas compatibles avec le copier-coller transparent entre Android et Windows.

