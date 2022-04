Renault veut séparer sa division voitures électriques, Bouygues Telecom augmente encore les prix des offres Fibre, c’est le récap

Renault envisage de séparer sa division voitures électriques du reste du groupe, Bouygues Telecom qui augmente encore les prix de ses offres Fibre, Zone-Telechargement et Tirexo ferment leurs portes définitivement, on fait le point sur les actus importantes du lundi 25 avril 2022.

Après ce week-end placé sous le signe du second tour des élections présidentielles, vous n'avez pas eu le temps de suivre avec attention l'actualité de l'univers Android et d'ailleurs sur Phonandroid ? Ne vous inquiétez pas, nous résumons pour vous dans cet article les news importantes de la veille, en l'occurrence de ce lundi 25 avril 2022. Au programme, des restructurations importantes envisagées chez Renault, une énième augmentation des prix des offres Fibre chez Bouygues et la fermeture de deux références françaises du streaming et du téléchargement illégal. En piste !

Renault envisage de séparer sa division voitures électriques du reste du groupe

C'est l'information de ce lundi 25 avril 2022. D'après de nombreux analystes et cadres du constructeurs, Renault envisage de séparer sa division voitures électriques du reste du groupe. Cette restructuration importante serait motivée par la volonté de Renault de ne pas répercuter les investissements colossaux inhérents au développement des véhicules électriques sur le reste du groupe. En outre, la marque au losange pourrait également réduire sa participation dans le capital de Nissan.

Clap de fin pour Zone-Telechargement et Tirexo

Triste nouvelle pour les utilisateurs qui ont habitude de télécharger ou regarder les dernières séries et films à la mode illégalement. En effet, les administrateurs de deux références françaises dans ce domaine, à savoir Zone-Telechargement et Tirexo, viennent d'annoncer l'arrêt définitif de leurs activités. Si l'on ne connaît pas encore les raisons de cette décision, il y a fort à parier que les autorités françaises se cachent derrière la fermeture de ses deux services pirates.

Bouygues Telecom augmente les prix de ses offres Fibre

Bouygues Telecom a profité du lancement de sa nouvelle Bbox Fibre Wi-Fi 6E pour annoncer des améliorations sur ses différentes offres Fibre. Seulement, qui dit meilleures performances dit forcément nouveaux tarifs. Si les débits ascendants et descendants des trois formules Fibre de Bouygues ont augmenté, il en va de même pour les prix durant la 1ère année et après.

