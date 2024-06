Renault Twingo électrique : voici quand la citadine à moins de 20 000 euros va sortir

Renault a décidé de s'associer à une société chinoise pour concevoir la prochaine génération de Twingo électrique. Prévue pour 2026, cette petite citadine promet de combiner un prix abordable et une autonomie tout à fait acceptable.

Renault se prépare à lancer une nouvelle version de sa célèbre Twingo électrique. Après avoir fait son retour chez les citadines avec la R5, le constructeur français a débuté le développement d'une quatrième génération qui avait été dévoilée l’an dernier sous le nom de code Renault Legend. Cette nouvelle version vise à offrir une voiture abordable, avec le “fameux prix cible” sous les 20 000 euros hors bonus, pour concurrencer les constructeurs chinois sur ce marché.

Pour atteindre cet objectif, Renault a cherché un partenaire afin de partager les coûts de développement. Après des négociations infructueuses avec Volkswagen, le constructeur français s'est tourné vers une société chinoise dont on ne connait pas encore le nom. Ce partenariat stratégique permettra de concevoir une Twingo 4 avec des batteries LFP, connues pour leur coût réduit et leur autonomie d’environ 300km. Bien que l'ingénierie soit en grande partie assurée par le partenaire chinois, le design sera géré par la société française et l'assemblage se fera en Europe pour éviter les futurs droits de douane sur les véhicules importés de l’Empire du Milieu.

Une société chinoise va aider Renault à concevoir la Twingo électrique

Renault mise sur un temps de développement record pour cette nouvelle Twingo, avec un lancement prévu en 2026. Luca de Meo, PDG de Renault, a annoncé qu’elle passerait du concept à la production en seulement deux ans pour suivre le rythme rapide des fabricants chinois. Son développement est dirigé par Ampere, une entité du Groupe Renault dédiée à la conception et à la production de véhicules électriques pour les segments B et C – citadines polyvalentes et berlines compactes -.

Ce partenariat avec la société chinoise n'est pas un plan de secours après l'échec des discussions avec Volkswagen, mais une collaboration stratégique pour réduire les coûts et les délais de développement. Le constructeur allemand, de son côté, poursuit ses propres efforts pour lancer des voitures électriques abordables, avec l’ID.1 prévu pour 2027 aussi sous les 20 000 euros.

