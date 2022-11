Renault officialise le premier Métaverse de l’industrie automobile dans une vidéo

Renault affirme dans un communiqué de presse être le créateur du premier Métavers industriel. La première partie de la transformation digitale de la compagnie est donc achevée. Il est désormais l'heure d'en récolter les fruits.

Quelques jours à peine après avoir annoncé la signature d'un partenariat avec Google, Renault a lancé son Métavers industriel. Il s'agit, selon eux, d'une première mondiale dans l’industrie automobile. En d'autres termes, comme l’explique la vidéo publiée sur YouTube par le groupe : la compagnie a créé une réplique numérique de sa chaîne de production et de l’ensemble de ses usines. Cet environnement permet de simuler en temps réel le fonctionnement du moindre de ses éléments constitutifs, qu’il s’agisse d’un ouvrier, de son tournevis, d’une machine-outil ou encore d’un camion.

À en croire Renault, le métavers possède toutes les vertus : les délais de livraison des véhicules de la marque seront réduits de 60 %, tandis que l’empreinte carbone de Renault sera réduite de 50 %. Il permet également de baisser les coûts, en réduisant les stocks à leur strict minimum, par exemple. Au total, les économies réalisées devraient être de l’ordre des 580 millions d’euros à l’horizon 2025.

Son Métavers industriel permettra à Renault de faire 600 millions € d'économies

La mise en place de ce projet a nécessité un travail titanesque et s'est appuyée sur différents axes. Pour collecter et standardiser plus d'un milliard de données par jour, il a fallu connecter un parc de plus de 8 000 machines et équiper 7000 hectares d’installations en Wifi. L’intégralité des usines du groupe et 90 % de la chaîne d’approvisionnement sont désormais reliés au centre de supervision de ce Métavers, la « Control Tower ».

À lire — Renault Mobilize Duo : date de sortie, prix, options… Toutes les infos sur la nouvelle voiture électrique

Parallèlement à cette indéniable avancée technologique, Renault s’est également associé à The SandBox, une plateforme communautaire où les utilisateurs peuvent monétiser leurs créations en échange de monnaies virtuelles. The Sandbox sera responsable de proposer des activités et des environnements qui auront l’automobile et donc Renault pour thème. La compagnie française rejoint des marques aussi connues et hétéroclites que Adidas, Atari ou bien même la licence The Walking Dead. On le voit à travers d'Ampère, une nouvelle marque 100 % électrique pour concurrencer Tesla, ou avec la création de son Métavers, Renault se donne les moyens d'être une marque à la pointe de l'innovation.