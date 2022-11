Renault et Google renforcent leur partenariat pour développer la voiture connectée de demain

Renault Group et Google ont annoncé ce mardi 8 novembre un renforcement de leurs partenariats et la signature de nouveaux accords. L'objectif ? Développer le véhicule connecté de demain et accélérer la transformation digitale du constructeur automobile. Google devient notamment le fournisseur cloud privilégié du groupe.

Cela fait bientôt quatre ans que Renault et Google travaillent main dans la main. En 2019, le groupe français avait décidé de s'allier avec Waymo, une filiale de la firme américaine, pour se développer dans le secteur des véhicules autonomes.

En juillet 2020, la collaboration entre les deux sociétés a pris un nouveau tournant. La marque au losange a fait appel à Google pour héberger ses données industrielles dans le cloud de la compagnie. En plus de s'occuper du stockage, Google devait également aider Renault à booster ses capacités de production en analysant ces données via l'IA.

Renault et Google s'allient pour créer la voiture connectée de demain

Et en ce mardi 8 novembre, Renault Group et Google ont annoncé un énième renforcement dans leur partenariat, matérialisé par la signature de nouveaux accords. Ensemble, ils comptent créer le “Software Defined Véhicle”, soit la voiture connectée de demain.

Le but ? Rassembler “le meilleur des mondes de l'automobile et du numérique, pour proposer de nouveaux services à la demande et permet des mises à jour continuelles sur les véhicules, en s'appuyant sur la collaboration existante portant sur le système d'exploitation Android Automotive et les technologies cloud de Google”.

Cela passera notamment par le développement d'un nouveau logiciel de bord du véhicule ainsi que la mise au point d'un jumeau numérique (Digital Twin) dans le cloud. Il s'agira d'une copie virtuelle de chaque véhicule. Dotée de capacités d'intelligences artificielles avancées, ce jumeau permettra aux équipes de Renault de tester “les nouveaux services” et créer plus facilement “des nouvelles applications embarqués et hors-bord”.

A lire également : Renault veut concentrer la production de ses voitures électriques en France

Le cloud pour plus de personnalisation dans les véhicules Renault

Par ailleurs, Renault compte sur ce partenariat pour renforcer son utilisation des technologies Google Cloud dans ses futurs véhicules pour mieux gérer la capture de données et leurs analyses. Ainsi, le “Software Defined Véhicle” inclura notamment :

la maintenance prédictive pour mieux détecter et rectifier les défaillances en quasi-temps réel, si nécessaire

Une expérience personnalisée de vie à bord du véhicule (In-Car services) pour s'adapter aux comportements de conduite, aux destinations communes (comme les stations de recharge électrique)

Les modèles d'assurance basée sur l'utilisation et les comportements de conduite réels

Par ailleurs, la marque au losange annonce que Google est désormais le partenaire cloud exclusif du constructeur. “Notre collaboration avec Renault Group a permis de développer le confort, la sécurité et la connectivité sur la route. En conjuguant notre expertise dans le cloud, l'IA et sur Android, Renault Group accélère sa transformation numérique pour proposer une expérience sûre et hautement personnalisée qui correspond aux évolutions des attentes des consommateurs”, conclut Sundar Pichai, PDG de Google.