Coronavirus : Renault prête 300 ZOE électriques au personnel des hôpitaux français

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de se propager en France, Renault a décidé de prêter 1300 voitures au personnel médical des hôpitaux français. Dans le détail, le groupe automobile met à disposition 300 Renault Zoé électriques et 1000 autres véhicules de location.

« Le Groupe Renault met à disposition aujourd’hui près de 1300 véhicules Renault auprès du personnel soignant afin d’accompagner leurs déplacements sur le territoire français » annonce Renault dans un communiqué de presse daté du 31 mars 2020.

Renaut met à disposition de 9 hôpitaux parisiens jusqu’à 300 Zoé électriques

Tout d’abord, Renault met à disposition via le service d’autopartage électrique en free-floating Zity 300 Renault Zoé électriques. En partenariat avec le groupe espagnol Ferrovial, le constructeur automobile a en effet lancé le service en février dernier à Paris. Concrètement, le service permet de louer une voiture électrique 24h/24 et 7j/7 via une application mobile à un tarif avantageux.

« Cette offre gratuite sera réservée dans un premier temps au personnel des neuf hôpitaux de la région parisienne impliqués dans la lutte contre l’épidémie » précise Renault. Dans son communiqué, le groupe affirme que des Renault Zoé ont déjà été disposées aux alentours de plusieurs établissements afin de faciliter le quotidien du personnel soignant. Voici la liste des hôpitaux concernés :

Hôpital Avicenne à Bobigny

Hôpital Beaujon à Clichy

Hôpital Bicêtre à Kremlin-Bicêtre

Hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris

Hôpital Cochin à Paris

Hôpital Européen Georges-Pompidou à Paris

Hôpital Lariboisière à Paris

Hôpital Saint-Louis à Paris

Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière – à Paris

Renault prête aussi 1000 voitures au personnel médical de tous les hôpitaux de France. « Ces véhicules particuliers, habituellement utilisés comme véhicules de remplacement ou de location courte durée, sont disponibles auprès de 150 concessions Renault réparties dans toute la France » ajoute le communiqué. Les membres du personnel médical dont le véhicule personnel est en panne peuvent donc demander une voiture de remplacement gratuitement. Pour ça, il suffit de remplir un formulaire en ligne à cette adresse.

Confinement oblige, « les remises de véhicules font l’objet d’une application stricte des mesures barrière, ceci afin d’assurer la protection des clients » assure le groupe Renault. Toujours dans l’optique de contribuer à l’effort national, Renault a annoncé son intention de produire des respirateurs artificiels. Les deux firmes ont déjà mis au point un prototype fonctionnel. Dès la semaine prochaine, Renault devrait lancer la production de 500 respirateurs. Un projet similaire est actuellement développé chez PSA.