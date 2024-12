Mercedes intègre ChatGPT à trois millions de voitures, préparez-vous à parler à votre véhicule comme jamais auparavant.

Mercedes-Benz passe à la vitesse supérieure en intégrant ChatGPT dans ses véhicules. Plus de trois millions de voitures bénéficieront d’une mise à jour gratuite pour transformer leurs interactions vocales. Cette innovation promet de révolutionner les trajets quotidiens des conducteurs.

L’intelligence artificielle s’invite de plus en plus dans nos voitures, et les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour enrichir leurs fonctionnalités. Après Volkswagen, qui a récemment intégré ChatGPT dans plusieurs modèles comme l’ID.5 ou la Golf, Mercedes-Benz prend le relais. Le constructeur allemand se prépare à bouleverser les interactions entre les conducteurs et leurs véhicules grâce à une nouvelle mise à jour. Les solutions vocales ne se limitent plus à des commandes basiques, elles offrent désormais une véritable conversation entre l’homme et la machine.

Cette mise à jour, en test depuis l’année dernière dans le cadre d’un programme bêta aux États-Unis, intègre ChatGPT au système d’infodivertissement MBUX de Mercedes. Désormais disponible dans plus de trois millions de voitures, cette innovation exploite Microsoft Azure OpenAI pour offrir des réponses précises et actualisées aux conducteurs. Les utilisateurs peuvent ainsi poser des questions sur des thématiques variées, allant des événements sportifs aux informations pratiques comme les conditions de circulation.

Mercedes déploie un assistant vocal enrichi par ChatGPT dans plus de trois millions de voitures

Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’assistant vocal “Hey Mercedes” devient bien plus qu’un simple outil de commande. Capable de répondre à des questions variées sur des sujets comme la culture, la météo ou l’actualité, le système s’appuie sur ChatGPT et les données de recherche de Microsoft Bing. Il peut aussi comprendre des questions liées à la conversation précédente, même si elles ne sont pas très précises. Cela permet aux conducteurs de poser des questions ou d’obtenir des informations sans avoir à tout reformuler, ce qui rend son utilisation bien plus pratique.

Pour activer l’assistant vocal, il suffit de dire “Hey Mercedes” ou d’appuyer sur un bouton du volant. Pour l’instant, la fonctionnalité est disponible en allemand, en anglais britannique et en anglais américain. Cependant, un déploiement en français pourrait être envisagé prochainement, Mercedes ayant pour habitude de généraliser ses mises à jour aux principaux marchés européens. Cette nouveauté nous montre que l’intelligence artificielle continue de s’intégrer dans nos voitures. Quand elle sera disponible dans notre langue, elle pourrait intéresser de nombreux conducteurs. Pour l’instant, ceux qui parlent anglais et qui ont des modèles compatibles peuvent déjà l’utiliser après une mise à jour logicielle.