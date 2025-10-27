Mercedes : les prochaines voitures électriques du constructeur vont enfin proposer cette option essentielle

Mercedes-Benz vient d'annoncer l'arrivée d'un petit accessoire destiné à ses voitures électriques qui vont tout changer pour ses conducteurs. Une nouveauté bienvenue pour se faciliter la vie sur les longs trajets, notamment au moment de la recharge.

Mercedes-Benz est loin d'être le constructeur avec l'offre électrique la plus avancée du marché. Malheureusement, cela se ressent sur certains de ses choix stratégiques. Les voitures de la firme manquent généralement d'options que l'on trouve chez la concurrence et, lorsque cette dernière tente d'innover, on se retrouve avec des fonctionnalités dont on a bien du mal à comprendre l'utilité. Fort heureusement, le constructeur est en train de rattraper le tir.

L'une des absences les plus notables des véhicules électriques de Mercedes est la compatibilité avec les Superchargeurs de Tesla. Jusqu'à maintenant, les voitures allemandes pouvaient seulement se recharger sur des bornes 800 volts, certes nombreuses grâce à des gestionnaires tels que Total ou Ionity, sans pour autant bénéficier de la force de frappe de Tesla. Un manquement, donc, qui s'apprête à être corrigé, selon les dires de Mercedes.

Enfin, les Mercedes vont pouvoir se rendre les Superchargeurs Tesla

Pour l'heure, la firme allemande n'a toujours pas annoncé officiellement la nouvelle. Mais, comme repéré par nos confrères de Frandroid, une nouvelle option est discrètement apparue sur le configurateur du nouveau GLC électrique. Intitulée « Système de charge à courant continu compatible 400V (DC) », celle-ci permet sans nul doute de recevoir en même temps que son SUV le fameux convertisseur 400 volts dont Mercedes avait évoqué l'existence il y a un certain temps.

Problème réglé ? Presque. Pour obtenir ce convertisseur, il faudra tout de même s'acquitter de la modique somme de 644€. Du reste, l'option nous fournit également quelques informations intéressantes, comme la puissance de charge qui pourra atteindre les 100 kW. Naturellement la recharge devrait donc être plus lente qu'avec la charge 800 volts traditionnelles, qui, sur le GLC, atteint 330 kW, capable de recharger de 120 à 80% en 22 minutes. Il faudra probablement attendre cette fois au moins 30 minutes, si ce n'est plus.