Regardez les astronautes de la mission Polaris Dawn de SpaceX sortir dans l’espace en direct

La mission Polaris Dawn de SpaceX s'apprête à marquer l'histoire avec la toute première sortie spatiale réalisée par des astronautes privés. Regardez la vidéo ci-dessous pour suivre cet événement exceptionnel en direct.

Ce jeudi 12 septembre 2024, SpaceX s'apprête à franchir une étape historique dans l'exploration spatiale. Pour la première fois, des astronautes civils vont effectuer une sortie extravéhiculaire à plus de 700 km d’altitude. L'équipage de la mission Polaris Dawn, dirigé par le milliardaire Jared Isaacman, a pour objectif de réaliser une sortie dans le vide spatial, une prouesse encore jamais tentée par des civils. Cette sortie extravéhiculaire marquera une nouvelle avancée pour les missions privées dans l’espace.

La mission Polaris Dawn fait partie d’un programme ambitieux lancé par SpaceX pour repousser les limites de l'exploration spatiale privée. Pendant cette mission de cinq jours, l’équipage effectuera également des études scientifiques sur les radiations spatiales et d'autres phénomènes physiques. Le moment phare est sans aucun doute la sortie extravéhiculaire, où Isaacman et Sarah Gillis quitteront la capsule Dragon. Vous pouvez suivre cet événement en direct via la vidéo ci-dessous, qui vous permettra d’assister à chaque étape de cette mission unique.

Voici comment suivre la sortie spatiale en direct des astronautes de la mission Polaris Dawn

Regardez la vidéo en direct ci-dessous pour ne rien manquer de cette sortie spatiale historique. La retransmission a commencé et des millions de spectateurs suivent déjà cet événement exceptionnel. La sortie extravéhiculaire a pris un peu de retard, elle était prévue aux alentours de midi (heure française), mais restez connecté pour suivre ces séquences saisissantes de l'équipage en action. Les images promettent d'être spectaculaires, et vont nous montrer les astronautes évoluer à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, dans des conditions extrêmes. Si vous avez raté cet événement historique, il est également possible de revoir la séquence complète en rediffusion ci-dessous aussi.

Polaris Dawn n’est pas une simple mission de tourisme spatial. Elle vise à tester des technologies essentielles pour l’avenir de l’exploration spatiale. Entre la traversée de zones de radiations, les défis liés aux sorties extravéhiculaires, et des manœuvres extrêmes, cette mission pourrait ouvrir la voie à des expéditions encore plus ambitieuses dans le futur. Les astronautes de Polaris Dawn sont confrontés à des risques considérables, mais leur mission pourrait faire changer l’avenir des vols spatiaux privés. Ne manquez pas cette sortie historique, un moment clé pour l'exploration spatiale civile.