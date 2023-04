Regardez la Formule 1 en clair et en direct grâce à cette astuce

Saviez-vous qu’il existe un moyen de regarder les Grands Prix de Formule 1 depuis n’importe où en direct et en clair avec des commentaires français ? Pour cela, vous n’avez besoin que du VPN CyberGhost.

La Formule 1 est la reine des compétitions de sport mécanique et attire de plus en plus de fans et d’amateurs. Il faut dire que la série documentaire Formula 1 Pilotes de leur destin (diffusée sur Netflix) a relancé l’intérêt autour de la F1, tout comme les courses au titre haletantes auxquelles nous avons eu droit ces dernières années avec des champions comme Lewis Hamilton, Max Verstappen et Charles Leclerc. Nous avons en plus la chance d’être gâtés en France avec une écurie française, Alpine, qui fait courir deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, que nous pouvons soutenir à chaque course.

Sur quelle chaîne regarder la F1 en direct ?

Dans certains pays européens, proches de chez nous qui plus est, il est possible de regarder la F1 en clair, sans besoin d’abonnement à un bouquet TV. C’est notamment le cas chez nos voisins belges et suisses, qui bénéficient de la retransmission des Grands Prix respectivement grâce à la RTBF et à la RTS.

La RTBF et la RTS disposent tous deux d’une plateforme permettant de regarder leurs chaînes en direct sur internet. Pour une question de droits, leurs lives sont cependant bloqués pour tous les utilisateurs qui ne résident pas en Belgique ou en Suisse. Mais les Français peuvent y accéder en faisant croire qu’ils sont localisés dans l’un de ces deux pays, et ainsi regarder les qualifications et les courses de F1 en clair sur des chaînes francophones.

Pour changer d’adresse IP et vous localiser en Belgique ou en Suisse, il faut utiliser un VPN. Oubliez les solutions gratuites, la plupart d’entre elles ne proposent pas de serveur dans ces pays ou disposent de performances bridées qui ne permettent pas d’effectuer du streaming vidéo dans de bonnes conditions. Tournez-vous plutôt vers CyberGhost, un service de VPN complet et performant qui a fait du streaming sa spécialité.

CyberGhost propose en effet des serveurs spécialement conçus pour la pratique du streaming vidéo à partir de certaines plateformes, ce qui garantit ne pas être détecté comme utilisant un VPN par ces services et d’obtenir la bande-passante et les débits nécessaires pour visionner du contenu vidéo en direct. Il existe un serveur streaming RTBF pour la Belgique et un serveur streaming RTS pour la Suisse, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix entre les deux pour profiter de la Formule 1 avec les commentaires en français.

Les autres avantages d’un VPN

Si l’usage d’un VPN permet de regarder des retransmissions sportives comme la Formule 1 en clair, il donne aussi la possibilité aux utilisateurs d’accéder à des films et séries qui ne sont pas disponibles en France sur les plateformes de SVOD comme Netflix, Disney+ ou Prime Video. Avec CyberGhost, vous pouvez ainsi profiter de films sortis en salle récemment en accédant à des catalogues étrangers, ce qui est normalement impossible en France à cause de la chronologie des médias.

Avec ses plus de 9100 serveurs situés dans 91 pays, CyberGhost prend en charge quatre protocoles VPN : L2TP/IPSEC, WireGuard, IKEv2 et OpenVPN. La plateforme sélectionne automatiquement le protocole qui semble le mieux adapté à la situation, mais vous pouvez aussi forcer l’utilisation d’un protocole en particulier dans les paramètres. Le service a recours au chiffrement de classe militaire AES 256 bits pour sécuriser votre trafic et s’assurer que vos données ne tomberont pas entre des mains malveillantes.

L’utilisation du VPN permet également de renforcer votre protection lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public, ainsi que de supprimer les trackers lors de la navigation web, empêchant des tiers de vous pister et accélérant le chargement des pages. Une fois activée, la fonction Kill Switch évite les fuites de trafic en coupant la connexion à internet automatiquement en cas d’arrêt de fonctionnement du tunnel VPN. Et pour se prémunir des fuites DNS, CyberGhost dispose de son propre service DNS.

CyberGhost adopte une stricte politique de No Logs, c’est-à-dire que la plateforme ne stocke aucune donnée de navigation de ses utilisateurs afin de respecter leur confidentialité en ligne. Des pirates ou des agences gouvernementales ne peuvent donc pas s’emparer d’informations sensibles à votre sujet, puisqu’elles n’existent pas. De plus, la société est basée en Roumanie, un pays disposant d’une législation favorable au respect de la vie privée et ne faisant partie d’aucune alliance de surveillance internationale.

Le VPN au meilleur rapport qualité-prix

Un abonnement à CyberGhost permet de sécuriser jusqu'à 7 appareils. Une application est disponible sur Windows, macOS, Android et iOS, et il est aussi possible de paramétrer facilement le VPN sur une configuration Linux. CyberGhost est aussi présent sur les téléviseurs et boitiers connectés via Android TV et FireTV, ainsi que sur les navigateurs Chrome et Firefox par le biais d’une extension. Installer le VPN au niveau du routeur permet de protéger l’ensemble des appareils de son réseau d’un coup.

L’offre la plus intéressante du moment est la formule de deux ans avec trois mois supplémentaires offerts. Elle est actuellement proposée au prix de 56,97 euros, pour 27 mois d’utilisation donc, soit l’équivalent de 2,11 euros mensuels seulement, un rapport qualité-prix imbattable sur le marché des VPN.

Avec le plan de 2 ans, vous bénéficiez d’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Vous pouvez donc tester CyberGhost et demander un remboursement si le service ne vous plaît finalement pas, et vous n’avez même pas besoin d’expliquer votre décision. L’assistance client répond à vos demandes 24 h/7 j pour vous aider à utiliser le VPN, à comprendre son fonctionnement, ou pour toute requête relative à votre compte ou vos options.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CyberGhost.