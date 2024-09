Regardez cet influenceur se fait attaquer par son robot-chien lance-flammes dans une vidéo hilarante

Vous vous souvenez du Thermonator, ce robot-chien capable de cracher des flammes ? Un influenceur américain a récemment publié une vidéo où il en fait la démonstration, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Il y a quelques mois, nous vous parlions d'un robot-chien pas comme les autres : le Thermonator, un modèle révolutionnaire équipé d'un lance-flammes. Conçu par la société américaine Throwflame, ce robot unique en son genre est capable de projeter des flammes sur plus de neuf mètres, tout en se déplaçant à une vitesse respectable de 9,6 km/h. Avec ses fonctionnalités avancées de navigation et de communication, ce dernier a suscité autant de curiosité que d'inquiétude.

Le Thermonator n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi un objet potentiellement dangereux, notamment en raison de sa capacité à cracher du feu. Bien qu'il puisse être utilisé dans des domaines spécifiques comme les effets spéciaux ou la gestion des incendies, sa commercialisation reste très encadrée. Récemment, un influenceur américain très suivi sur les réseaux sociaux, iShowSpeed, a voulu tester ce robot d'une manière pour le moins inattendue, et a offert à ses abonnés une démonstration aussi drôle qu'impressionnante.

iShowSpeed a dû sauter dans sa piscine pour éviter les flammes de son robot-chien

Pour ceux qui ne le connaissent pas, iShowSpeed est une figure montante du web, célèbre pour ses vidéos pleines d'énergie et souvent imprévisibles. Cet Américain a conquis une large audience grâce à ses streams de jeux vidéo et ses vidéos où il se met en scène des situations décalées. Dans sa dernière vidéo, il a décidé de faire une démonstration du Thermonator, un robot-chien qu'il tente de dresser avec des commandes simples. Ce qui commence comme un simple test vire rapidement au chaos.

La scène est à la fois drôle et impressionnante. Après avoir réussi à faire donner la patte au robot, iShowSpeed lui demande d'aboyer. Mais au lieu de répondre, ce dernier lui envoie une flamme, que l'influenceur esquive de justesse en plongeant dans sa piscine. Même dans l'eau, il n'est pas à l'abri, son chien continue de viser son visage avec une precision déconcertante. Finalement, l’animal enragé se calme et semble entrer en mode veille, ce qui permet à notre ami et son assistante de le désactiver. Cette vidéo nous montre bien que ces gadgets technologiques, aussi fascinants soient-ils, peuvent être aussi dangereux qu'ils en ont l'air.