Que se passe-t-il quand une carapace de Mario Kart frappe une voiture ? La réponse en vidéo

Quand Mario Kart rencontre la réalité, cela donne des carapaces vertes lancées sur des voitures. C'est le projet fou d'un groupe de YouTubers qui, après trois mois de travail, ont réussi à recréer cette arme emblématique du jeu. Résultat, une aventure qui oscille entre science et divertissement.

Internet regorge d'expériences étonnantes, souvent inspirées par la culture pop, et Nintendo se retrouve fréquemment au centre de ces projets créatifs. Il y a quelques semaines, des bricoleurs ingénieux avaient utilisé un volant de Wii et des trottinettes électriques pour créer une “voiture” improvisée. Aujourd'hui, c'est l'univers de Mario Kart qui prend vie avec des YouTubers qui ont recréé les célèbres carapaces vertes pour les tester sur des voitures en mouvement.

Alex Corea, également connu sous le nom de “No Bitrate”, et son équipe ont passé trois mois à concevoir un véhicule pouvant tirer des carapaces vertes inspirées de Mario Kart sur des cibles comme dans le jeu. Pour ce faire, ils ont dû faire preuve de créativité et d'adaptabilité, ajustant la taille et la vitesse des carapaces pour reproduire au mieux les effets vus dans le jeu. Ce projet a été réalisé sans une supervision rigoureuse en matière de sécurité, ce qui ajoute un certain degré d’imprévisibilité à l'expérience.

La voiture cible des carapaces vertes de Mario Kart subit de sérieux dégâts

Pour recréer l'effet des carapaces vertes, l'équipe a utilisé des roquettes et des télécommandes pour lancer les projectiles à plus de 300 Mph – soit 483 km/h – depuis le toit d'une voiture en mouvement. L'objectif était de percuter un autre véhicule, une tâche compliquée par le besoin de respecter les lois américaines et de garantir la sécurité. Étonnamment, piloter les voitures eux-mêmes plutôt que d'utiliser des véhicules télécommandées s'est avéré être la solution légale.

Sur le même sujet – Une femme tente de passer 350 cartouches de jeux Switch en contrebande, vous ne devinerez jamais où elle les avait cachés !

Malgré les risques et l'absence de mesures de sécurité strictes, les résultats ont été impressionnants, et même un peu hilarants. Les carapaces, bien qu'elles n'aient pas eu l'effet dévastateur vu dans Mario Kart, ont tout de même réussi à infliger des dommages visibles à leur cible. Ce projet démontre comment des idées issues de la culture pop peuvent inspirer des expériences scientifiques et éducatives, tout en apportant un soupçon de folie et beaucoup de divertissement aux spectateurs.